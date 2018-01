Beckhamova milenka tak, ako ju Boh stvoril: Dobré, nie?!

LOS ANGELES - Šminky nepotrebuje! Reč je o Chloe Grace Moretz (20), ktorá pred pár dňami letela za svojim frajerom Brooklynom Beckhamom (18). Syn Davida (42) a Victorie (43) Beckhamovcov randí s herečkou už dlhšie a je z nej celkom paf. A my sa nečudujeme. Ako prezrádzajú paparazzi zábery, známa blondínka vyzerá bez mejkapu skvele.

Keď sa Chloe Grace Moretz objaví na červenom koberci, vždy je dokonale upravená. Navyše, patrí k ženám, ktoré obľubujú výrazný ruž na perách. V súkromí si však plavovláska na líčenie príliš nepotrpí.

Dokazujú to paparazzi zábery spred pár dní. Bulvárni fotografi stretli herečku na letisku. Zrejme letela za svojou láskou - Brooklynom Beckhamom. Nečudo, že ju prominentný synáčik miluje. Mladá herečka je totiž prirodzene krásna.

Hoci sa hovorí, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky, Chloe a Brooklyn to riskli. Po tom, čo sa v septembri 2016 rozišli, sa zhruba o rok na to rozhodli dať svojmu vzťahu druhú šancu.

Chloe Grace Moretz chodieva do spoločnosti vždy nalíčená.

Chloe Grace Moretz je prirodzene pekná žena.