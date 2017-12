Sexi lesbička zo seriálu Glee prechádza rozvodom: Už sa vie, kto dostane dieťa!

Tridsaťročná umelkyňa a o štyri roky starší herec sa tiež dohodli, že si rovnakým dielom rozdelia čas na prázdniny a dovolenky strávené so synom.

Predstaviteľka Santany Lopez zo seriálu Glee (2009 - 2015) podala žiadosť o rozvod s Dorseym ešte 5. decembra, pričom ako dôvod uviedla neprekonateľné rozdiely. Bola to pritom druhá žiadosť o rozvod sním, keďže vlani v novembri oznámili, že sa rozvádzajú a tento rok v októbri svoje rozhodnutie aj odvolali.

Nayu Riveru môžu diváci a diváčky poznať aj zo seriálu The Royal Family (1991- 1992), v ktorom stvárňovala Hillary Winston. V rokoch 2002 až 2006 sa predstavila v niekoľkých epizódach The Bernie Mac Show (2001 - 2006). Menšie úlohy si vyskúšala aj v ďalších televíznych projektoch. V roku 2011 podpísala zmluvu s hudobným vydavateľstvom Columbia Records, prostredníctvom ktorého by mala vydať svoj debutový album. Z neho v roku 2013 predstavila singel Sorry, v ktorom hosťuje jej bývalý snúbenec Big Sean.