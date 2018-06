Mokráňovej plač a strach o život: Prežívala najťažšie chvíle!

BRATISLAVA - Toto by nechcel zažiť nikto! Sympatická Lucia Mokráňová (26), ktorá je známa z markizáckej šou Farma, zažila vo štvrtok v noci hrôzostrašné chvíle. Jej miláčika zrejme niekto otrávil a ten následne bojoval o život. Kráska bez hanby verejne priznala, že pohľad na jej utrápeného psíka jej vháňal slzy do očí.

Bývalá farmárka Lucia Mokráňová už na markizáckom statku ukázala, že má výborný vzťah k zvieratkám. Aj ona sama jedno vlastní – psíka Baliho, ktorého nesmierne miluje. Pred pár dňami prežívala však ťažké chvíle, kedy sa jej miláčik zrejme niekde priotrávil.

„Ufff, to bola noc. Ďakujem za rýchlu pomoc. Bali sa začal v noci dusiť a celú dobu potom zvracal. Potom už bol tak slabý, že sa nechcel ani hýbať, lebo pri každom pohybe sa povracal,” opísala ťažkosti svojho štvornohého člena rodiny Lucia. Tá okamžite vyrazila na veterinárnu pohotovosť, kde psík dostal injekcie a bola mu naordinovaná diéta.

„Nevieme presne, z čoho to mohlo byt, ale vraj asi olizol nejakú otravu. Ako sme išli taxíkom, a ja som si ho tisla k sebe, tak na mňa smutne pozeral a začal si mňa olizovať. Tak som sa rozplakala. Myslím, že z nás dvoch som to niesla horšie JA. Môj ušiak statočný, neprežila by som, keby sa mu niečo stalo... Už je lepšie,“ ukončila svoje ťažké rozprávanie Mokráňová. A pridala aj niekoľko fotiek zo skorých ranných hodín, kedy ešte okolo 4 hodiny pobehovala po veterinárnej pohotovosti.