Vavrinčíková úplne bez: Za svoju prirodzenosť sa vôbec nehanbí!

Bývalá rosnička a súčasná moderátorka hlavného spravodajstva na Markíze Lenka Vavrinčíková patrí bezpochyby k najsympatickejším tváram nášho šoubiznisu. Ak si však myslíte, že je pekná len vďaka líčidlám a nánosom mejkapu, tak ste teda na veľkom omyle.

Lenka Vavrinčíková patrí medzi najkrajšie moderátorky na Slovensku. Zdroj: TV MARKÍZA

Brunetke to totiž nesmierne pristane aj úplne bez zbytočných farbičiek či stále populárnejších skrášľujúcich filtrov. Svedčí o tom jej najnovší záber z dovolenky v slnečnom Grécku, na ktorom ukázala svoju tvár tak, ako ju Pán Boh stvoril.

Hoci by na takýto záber mnohé nenazbierali odvahu, Lenka si to môže bez debaty stále dovoliť. Pri pohľade na jej mladistvú, rozžiarenú pleť by totiž azda len málokto povedal, že oslávila 31 rokov. Pozrite, aká je krásna!

Príspevok, ktorý zdieľa Lenka Vavrinčíková (@lenka_vavrincikova), 5 Jún 2018 o 7:48 PDT