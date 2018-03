Módne (s)hity z OTO 2018: Nevhodná Strculová, Femme Fatale večera a... Pršo to dal na pána!

Juraj Kukura s manželkou, herec

Zaujímavý výber obleku. Pristane mu a má šmrnc. Hlavne on si to môže dovoliť. Na ňom to vyzerá skvele. Pani manželka trochu zaostáva. Mohla si dať viac záležať.

Erika Barkolová s dcérou Alexandrou, moderátorka

Trochu nuda, ale v princípe nič nepokazila. Určite vkusnejšie ako príliš hlboký výstrih. Biela a čierna je istota.

Boriš Pršo, redaktor

Dal to na pána. Ukážka dokonalej pánskej elegancie. Topánky sú unikátne.

Viktor Vincze a Adela Vinczeová, moderátori

Adela je krajšia a krajšia. Tento antický „look“ jej veľmi pristane. Jednoduché, zároveň neskutočne ženské a príjemne čisté. Skvelý výber doplnkov vrátane účesu a mejkapu.

Lenka Vavrinčíková, moderátorka

Slávnostné a elegantné. Ona veľa nepotrebuje. Skvele doladený mejkap a účes. Menej je viac.

Gabriela Drobová s partnerom Karolom Rumanom, riaditeľka Fashion Tv

Parádna látka. Oceňujem kombináciu jednoduchého strihu, kde práve táto výnimočná látka dokonale vynikne. Tento strih jej veľmi pristane. Výborne zvolená kabelka a všetko ostatné. Kombinácia výnimočnosti a jednoduhcosti bude vždy skvelý výsledok. Partner si aspoň pri fotení mal sako zapnúť. A postrádam motýlika.

Dana Strculová, moderátorka

Nie vždy sa oplatí experimentovať. Netreba sa snažiť za každú cenu byť iný. Záclonová sukňa, rifľová bunda, tenisky, spoločenská kabelka. Neviem, či je to zaujímavé. Príliš veľa rôznych prvkov skombinovaných spolu. Rozladené a nepôsobí to príliš esteticky. Na tento typ spoločenskej akcie v Slovenskom národnom divadle nevhodné.

Andrej Bičan s priateľkou, moderátor

Modrá bol dobrý výber. Na dáme nie je čo okomentovať. Elegantné, estetické. Krásne tvarovaná silueta. Skvele zvolené doplnky. V princípe ako pár sú príjemne zladení. Až na tú kravatu, ktorá je príliš prvoplánová. Mužský sprievod nemusí mať výlučne kravatu vo farbe šiat, aby ladil. Dá sa to prepojiť aj rafinovanejšie. Nohavice by mohli byť o kúsoček kratšie.

Jasmina Alagič, moderátorka

Na túto dámu sa veľmi dobre pozerá. Žltá je parádna voľba. Nádherné šaty, ktoré vie adekvátne prezentovať. Skutočná femme fatale.

Mária Čírová, speváčka

Nie som si istá, či je toto práve to orechové pre Máriu. Oceňujem, že siahla aj po inej možnosti doplnku v podobe klobúku. Celkovo ale tento typ stylingu jej dosť pridáva vo veku a v prvý moment som ju nespoznala. Toto nebola šťastná voľba.

Danica Nejedlá s manželom Alexandrom Nejedlým, moderátorka a šéf hasičov

Danic siahla po trendovej fialovej. Pristane jej. Strih jej ľahko kopíruje peknú postavu. Ona nepotrebuje veľa. A dlhšie vlasy jej neskutočne seknú. Pridávajú jej na ženskosti. Kvitne do krásy. Manželovi niet čo vytknúť. Hádam jedine, že kravata nemusí takto viditeľne ladiť s farbou šiat partnerky. Trochu viac by som sa s tým pohrala.

Silvia Lakatošová s partnerom Pavlom Chovancom, riaditeľka Miss Universe SR

Silvia je inšpiratívna žena. Páči sa mi, že vie dokonale vyjadriť zmyselnosť a zároveň eleganciu ženy. Celkový styling partnera je štýlový a v tomto podaní mi nevadí kombinácia neformálnej formálnosti. Je to elegantné. Ako pár tiež príjemne ladia.

Soňa Štefková, modelka

Dáma, ktorá vie, čo jej pristane. Kráľovský vzhľad vie vždy správne zdôrazniť. Je a bude ozdobou každej dobrej spoločnosti.

Lukáš Adamec s manželkou, spevák

Ďalší pár, ktorý je ukážkový a niet čo vytknúť. Akurát v prípade Lukáša by som zvažovala, či čierny oblek nevymeniť za smoking. Zvolené doplnky tak trochu o to žiadajú. Manželka veľmi pekne doladila štýl účesom a skvelým mejkapom.

Ivan Tásler s manželkou, spevák

Toto mi príde taký polepenec. Teda myslím oblečenie. Trochu by som to uhladila alebo minimálne stavila na klasický čierny oblek. Toto mi príde tak trochu „co dům dá“. Manželka si dala rozhodne viac záležať. Pekné šaty, ktoré jej pristanú a tiež sú zladené s príležitosťou. Výborne doladila aj všetko ostatné.

Ondrej Kandráč, spevák

Výborné. Istota, ktorou sa nič nepokazí. Ale sako by stačilo aj o číslo menšie.

Emma Drobná s mamou, speváčka

Čierna a biela. Taký šachový styling a zároveň vyvážený a zladený. Emme to pristane. Je neskutočne ženská. Možno lodičky by sa mi tam viac hodili. Musela by som to porovnať. Mama vyzerá parádne. Tón v tóne vyzerá vždy dobre. Navyše, svetlá ju neskutočne rozžiarila. Dámy, skvelé!

Matej Sajfa Cifra s manželkou Veronikou Ostrihoňovou, moderátor a redaktorka

Skvelé! Štýlové, trendové, ale tiež elegantné. Parádne mokasíny. U Veroniky oceňujem výnimočné ladenie doplnkov. Tie zelené náušnice dávajú tomu neskutočnú atmosféru. Výborne ladia aj spolu ako pár.

Andrea Belányiová, moderátorka

Príjemný styling. Jednoduché, ale šik zároveň. Krémové ladenie od hlavy po päty je dobrá voľba. Zelená kabelka dobrý vkus len umocňuje. Vkusné a elegantné.

Jaro Bekr s manželkou Monikou Hilmerovou, tanečník a herečka

Ďalší prominentý pár. Monika siahla po výnimočných šatách, ktoré jej pristanú. Je elegantná a sofistikovaná. Dokonale doladený účes aj mejkap. Partner siahol po čiernom obleku. Niet čo komentovať.