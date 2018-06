Arogantný Čech pobúril celý národ: Pred kamerami hnusne dourážal Slovákov a homosexuálov!

V českej kuchárskej reality šou Prostřeno! sa už vyznamenali viacerí „exoti“. K neslávnym podivínom možno po najnovšom vydaní bez debaty zaradiť aj bývalého drevorubača Jardu, ktorý svojimi nepochopiteľnými vyjadreniami zdvihol tlak nejdenému českému i slovenskému divákovi.

Celé rodeo sa odštartovalo zistením, že jeden z pätice súťažiacich je homosexuál. „Sedel som vedľa teplého. Pre mňa to bol veľký šok. Ešte som nikdy nebol tak blízko s takýmto človekom. Nikdy som takého človeka nepoznal a nikdy by som si k sebe takých ľudí ani nepustil,“ reagoval s odporom na svojho súpera Jozefa, ktorý 18 rokov žije v partnerskom vzťahu s mužom.

Homosexuálne orientovaného muža, Jarda vo svojej prítomnosti len ťažko predychával. Miestami sa dokonca správal, akoby mal pri sebe malomocného.

To však ani z ďaleko nebolo všetko. Namosúrený homofób sa totiž pred kamerami netajil ani obrovskou nenávisťou voči Slovákom. „Z hostiteľky Moniky som mal špatný dojem. Je zo Slovenska. Majú tam inú kultúru, iné jedlo. Sú utáraný, nič nerobia, oj*bávajú prácu. Sú pomaly ako Ukrajinci,“ nešetril náš národ nezmyselnými argumentmi Jarda.

Ten by si ale mal v prvom rade uvedomiť, že svojimi zaostalými názormi by nepochodil ani len v zoologickej záhrade a aj to, že touto duchaprázdnou seba reprezentáciou skôr uškodil sebe, než tým, ktorých sa snažil bezhlavo a za každú cenu dehonestovať.

Arogantný Čech mal problém aj s ďalšou súťažiacou - a to len preto, že bola zo Slovenska.