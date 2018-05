Totálne ju ponížil: Kramár pred kamerami odporne urazil Adelu Vinczeovú!

Včerajšia epizóda sa totiž niesla v znamení hitov z českých a slovenských filmov. Na pretras tak prišla aj snímka Traja veteráni. Najznámejšou postavou v príbehu je princezná Bosana, ktorej po zjedení začarovaného ovocia narastie tak dlhý nos, že prekročí hranice celého kráľovstva. Akonáhle Adela začala o rozprávke hovoriť, Maroš Kramár si neodpustil poriadne štipľavý komentár.

„O tebe, to je rozprávka, o tebe,“ povedal Adele. „Áno, to je jediná žena, ktorá má dlhší nos ako ja, preto mám tú rozprávku rada,“ nedala sa moderátorka vyviesť z rovnováhy. Hercovi však stále nestačilo. „Som počul, že ideš točiť druhý diel teraz,“ chrstol drzo Vinczeovej, ktorá sa v tom momente zatvárila všelijako, len nie veľmi pobavene.

Maroš Kramár si v Chart show rypol do veľkosti Adelinho nosu.

Adela Vinczeová sprvu nevyzerala, že by sa na Kramárovom pokuse o vtip zabávala.

Maroš potom zaradil spiatočku. „Vieš, že ťa mám rád aj s tým nosom. Neurážaš sa, dúfam...“ ospravedlnil sa blondínke, ktorá však napokon celú situáciu zobrala s nadhľadom. „Ja som sa absolútne neurazila. Veď to je úplne v poriadku,“ povedala a zahrala sklesnutý pohľad. Nuž, nech je to akokoľvek, herec by si takéto nemiestne poznámky na adresu ženského vzhľadu mohol na verejnosti naozaj nechať pre seba...