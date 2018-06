Známy markizák sa buchol po vrecku: Aha, aký luxusný darček dostala jeho žena!

BRATISLAVA - Fúha, tak to je teda manžel ako sa patrí! Markizák Valér Ferko (32) je už štyri roky šťastne ženatý, no zdá sa, že svoju krásnu polovičku Silviu miluje každým dňom viac. Okrem toho, že sa ňou pravidelne chváli na sociálnych sieťach a je jasné, že dvojici to doma skutočne klape, najnovšie svoju drahú poriadne prekvapil. Pozrite sa, aký luxusný dar jej venoval!

Populárny markizák sa svoju drahú rozhodol prekvapiť darčekom za poriadne mastnú sumičku. Ide o luxusný automobil, ktorého hodnota sa šplhá na niekoľko desiatok tisíc eur. Podľa videa, ktoré moderátor zverejnil na sociálnej sieti, nemala Silvia o pripravovanom prekvapení ani šajnu. Blondínka totiž nedokázala uveriť, že novučičké auto odteraz naozaj patrí jej.

Valér Ferko svoju manželku prekvapil poriadne luxusným darčekom.

„Fakt je tvoje. Lebo ťa ľúbim,“ hovorí svojej šokovanej manželke, ktorá mala zjavne problém uveriť, že to Valér myslí vážne. „Auto som vyberal už dlhšie. Chcel som Silviu prekvapiť, keďže sa blíži termín nášho výročia svadby. Navyše, ešte jedno auto sme už kvôli práci naozaj potrebovali. Šípila, že niečo špekulujem, no do poslednej chvíle netušila že to zrealizujem,“ povedal nám sympatický moderátor s tým, že jeho manželka ešte hodnú chvíľu neverila, že auto skutočne patrí jej a môže na ňom odísť.