To je ale luxus: Takto vyzerá nový domov Dominiky Cibulkovej

Hoci o zmene svojho trvalého bydliska rozprávala Dominika Cibulková už pred rokom, informácia o jej definitívnom odchode z krajiny mnohých prekvapila. Dôvodom jej radikálneho rozhodnutia mali byť obrovské odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ako sme vás už informovali, jej novým domovom sa stal Dubaj v Spojených arabských emirátoch. Blondínka sama uviedla, že práve tam našla väčšie tréningové možnosti či špičkovú lekársku starostlivosť, ktorá je vzhľadom na jej športovú kariéru a profesný vek najdôležitejšia.

Cibulkovej odchod zo Slovenska potvrdený! Dominika vysvetlila dôvody radikálneho kroku

Jej oficiálnou adresou je od marca Palazzo Versace vo štvrti Al Jadaf. Obytný dom sa nachádza neďaleko tenisového štadióna, kde sa každý rok usporadúvajú turnaje WTA a ATP. Honosný päťhviezdičkový hotel sa pýši architektúrou pripomínajúcou talianske paláce zo 16. storočia, okorenenou jemnými stopami arabského vplyvu. Palác je „vystlaný“ množstvom drahého mramoru, nachádzajú sa tu pozlátené fresky, krištáľové lustre a nábytok z dielne samotného Versaceho.

Nuž, ak by sme hľadali synonymá k slovu prepych, tak by to pokojne mohol byť aj tento doslova závideniahodný komplex. Veď presvedčte sa napokon sami!

Luxusný hotel Palazzo Versace je rajom na zemi.

Grandiózna stavba paláca je synonymom slova prepych.

Interiér hotela Palazzo Versace pochádza z dielne samotného Versaceho.

Dubajský palác je doslova vystlaný luxusom.

Viac fotografií z rozprávkového hotela si môžete pozrieť v našej GALÉRII »