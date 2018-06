De Niro bez servítky: Verejne urazil Trumpa

NEW YORK - Americký herec Robert de Niro urazil prezidenta Donalda Trumpa na nedeľňajšom slávnostnom odovzdávaní divadelných cien Tony Awards v New Yorku, informuje agentúra DPA.

Ako na sociálnej sieti Twitter uviedli viacerí účastníci galavečera, de Niro prišiel na javisko a bez akéhokoľvek predslovu povedal: "Chcem povedať len jedno. Do r... s Trumpom!" Za jasotu a ovácií publika, ktoré tvorili divadelní herci, režiséri a producenti, de Niro dodal: "Toto už viac neznamená 'Preč s Trumpom!', toto znamená 'Do r... s Trumpom.'" De Niro už svoj komentár ďalej nerozvádzal a začal predstavovať speváka Brucea Springsteena, uviedla agentúra Reuters.

Televízna stanica CBS, ktorá udeľovanie cien vysielala naživo, v nedeľu večer odvysielala de Nirove vyjadrenia bez zvuku. Živé prenosy v USA už niekoľko rokov televízie vysielajú s niekoľkosekundovým časovým oneskorením, aby sa prípadné nadávky mohli včas vystrihnúť.

Oscarový herec Robert de Niro už v minulosti niekoľkokrát zaujal voči Trumpovi kritické stanovisko, píše DPA. Na udeľovaní cien Tony najviac zabodovala divadelná hra o najznámejšom čarodejníckom učňovi na svete a muzikál odohrávajúci sa v Izraeli, píše DPA.

Najlepším novým muzikálom sa stal The Bands visit, ktorý dovedna získal až desať ocenení vrátane ceny za najlepšiu réžiu a obe hlavné úlohy. Cenu v kategórii najlepšia nová divadelná hra získal Harry Potter a prekliate dieťa (Harry Potter and the Cursed Child). Ocenený bol v šiestich kategóriách.