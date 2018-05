Módne (s)hity z premiéry: Neupravená Majtánová, inšpiratívna Müllerová a cool Gizka Oňová

Evita Urbaníková s dcérou Lindou, spisovateľka

Červená jej pristane. Šaty majú fajn strih. Teda na tejto fotke to tak vyzerá. Čierna a červená mi príde silný prvý plán. Ide o premiéru filmu, žiada sa mi viac spoločenská kabelka ako tento nákupný formát. Toto nie je účes. Chcelo by to trochu upraviť. Dcéra je oblečená výborne na bežný deň. Napriek tomu, že nebol asi stanovený dress code, očakávam niečo aspoň s miernym spoločenským akcentom. Patrí sa to.

Evita Urbaníková s dcérou Lindou

Emma Tekelyová s dcérou Emou, moderátorka

Čierno-biela kombinácia je nesmrteľná. Dámy sa výborne zladili. Aká matka, taká Katka. Myslím, že toto porekadlo ich skvele vystihuje. Veľmi im to spolu pristane. Eme mladšej by som určite odporučila vymeniť kabelku. Možno za malú bielu listovku.

Emma Tekelyová s dcérou Emou

Marika Časnochová, modelka a finalistka Miss Slovensko 2010

Opäť asi musím zdôrazniť, že ide o premiéru filmu a napriek tomu, že nebol dress code, oblečenie by malo mať trochu viac spoločenského nádychu. Možno by som vymenila rifle za látkové nohavice. Na bežný deň do kina je to fajn, tu sa bavíme o premiere na pozvánky. Oblečením vyjadrujeme aj úctu k hostiteľovi a ďalším hosťom.

Marika Časnochová

Zora Czoborová, bývala fitneska

Sexi a má to šmrnc. Má to nápad a Zora vyzerá žensky a štýlovo. Dala si záležať a určite to má spoločenský podtón. Inšpiratívne a skvele zladené od hlavy po päty.

Zora Czoborová

Zuzana Vačková, herečka

Výborné! Veľmi esteticky zladené. Príjemné farebné kombinácie. Navyše, čo veľmi oceňujem, že dáma vhodne vybrala strihy jednotlivých častí outfitu, ktoré korešpondujú s jej postavou. Sofistikované a atraktívne. S výberom kabelky by som sa ale viac pohrala.

Zuzana Vačková

Marianna Ďurianová, moderátorka

Veľmi vkusné. Bielo-čiena kombinácia nesklame a bude vždy nadčasová. Vymenila by som ale bielu podprsenku za telovú. Tá je za každých okolností neviditeľná. Priehľadnosť nevyzerá vždy esteticky a môže kaziť celkový dojem. Kabelku by som vymenila za menšiu. Účes a mejkap dokonalé.

Marianna Ďurianová

Gizka Oňová, speváčka

Pristane jej to veľmi. V jej prípade a v tomto prevedení vyzerá čierno-červená kombinácia cool. Výborný výber na príležitosť a tiež zladené s osobnosťou. To je dôležité tiež. Nie je čo vytknúť ani mejkapu a účesu.

Gizka Oňová

Ivana Kičikoleva, modelka

Šaty, ktoré si môže dovoliť. Výborný strih a mini je tu na mieste. Kabelka sa mi ale s celkovým stylingom bije. Vhodnejšia by bola čierna alternatíva.

Ivana Kičikoleva

Karin Majtánová, moderátorka

Ľan je na leto štandardný materiál. Má veľkú nevýhodu, krčivosť. Tento typ šiat v kombinácii s týmto materiálom je absolútne nevhodný výber. Môžu byť ležérne šaty. Toto je najnevhodnejší outfit večera. Tu by som vymenila všetko. Pôsobí to veľmi neupravene, také požuté. Jedine mejkap a účes sú na jedničku.

Karin Majtánová

Soňa Müllerová, moderátorka

Ukážka, ako by to mohlo napríklad vyzerať. Veľmi príjemné, sofistiovane ženské. Má to francúzsky šmrnc. Inšpiratívna dáma. Možno by som siahla po menšej kabelke, keďže ide o spoločenskú príležitosť. Baretka je úžasný doplnok.