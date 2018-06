Zuzana Vačková (49) parádne schudla: Pozrite sa, ako teraz vyzerá!

BRATISLAVA - Stále viac sexi! Slovenská herečka Zuzana Vačková (49) sa v piatok fanúšikom na Instagrame pochválila svojou parádnou fyzickou premenou. Za jediný mesiac sa jej totiž podarilo zhodiť prebytočné kilá a vyformovať svoju figúru do ešte krajšej podoby. Pozrite sa, ako teraz vyzerá!

Zuzana Vačková vo februári oslávila 49 rokov, no tento vek by jej tipoval naozaj málokto. Už dlhšiu dobu si udržiava skvelú vizáž a mnohé ženy by jej mohli len v tichosti závidieť. Okrem toho je herečka vždy dobre naladená a okolo seba rozdáva veľa pozitívnej energie. Jej charizma je neprehliadnuteľná a určite aj toto naladenie sa podpisuje pod jej sympatický výzor.

Známa blondínka však zjavne chce byť ešte krajšia. Uplynulý mesiac sa totiž rozhodla zhodiť prebytočné kilá a poriadne zamakať na svojej postave. No a výsledok? Priam parádny! Zuzka za jediný mesiac dokázala zhodiť 5,5 kilogramov a na svojej úžasnej fyzickej premene plánuje podľa našich zistení pracovať aj naďalej.

Zuzana Vačková zamakala na svojej postavičke a za mesiac schudla 5,5 kg. Zdroj: Instagram

„Prestala som jesť sacharidy, ale mám ku strave veľa doplnkov, kaše, nápoje... K tomu športujem, tancujem a chodím veľa do prírody,“ prezradila Topkám svoj „recept“ na chudnutie. „Ešte dám dole 3 kg a už naozaj stačí,“ dodala Vačková, ktorej postavička je už teraz doslova závideniahodná. Jasnou rečou hovoria jej aktuálne fotografie, ktoré v týchto dňoch zdieľala na svojom Instagrame.

Zuzka sa môže pýšiť obdivuhodnými krivkami. Zdroj: Instagram

Zuzana Vačková má v súčasnosti postavičku ako lusk. Zdroj: Instagram