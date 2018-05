(Ne)čakaná svadba v slovenskom šoubiznise: Krásna Slovenka si zoberie tohto fešáka!

Žiari šťastím! A má na to dôvod. Reč je o bývalej kráľovnej krásy Ľubici Štepánovej, ktorá už takmer rok a pol randí s priateľom Martinom. Tento charizmatický muž, ktorý je od krásky o 3 roky mladší, ju dokonca v októbri minulého roka požiadal ani nie po roku randenia o ruku. Romantické gesto sa odohralo v Tatranskej Lomnici, o čom svedčí fotka so snubným prsteňom, ktorú kráska zverejnila na Instagrame. Ihneď jej začali mnohí gratulovať.

Ľubica Štepánová dostala takýto zásnubný prsteň.

Dvojici to spolu naozaj pristane a sú zjavne spolu šťastní, o čom svedčia aj fotky, o ktoré sa zaľúbenci delia so svojimi priateľmi a známymi na sociálnej sieti. Najnovšie sa plavovláska priznala, že čoskoro sa stane vydatou pani. „Môj budúci manžel,“ napísala pred niekoľkými dňami pod jeden ich spoločný záber.

Budúci manželia.

A ako sa zdá, so svadbou to myslia naozaj vážne. Kráska totiž pridala fotografiu, na ktorej je v krásnych svadobných šatách a pod záber pridala jednoznačný komentár: „Hádajte čo? Včera som mala prvé stretnutie s Galinou kvôli mojim svadobným šatám! Povedala som jej o svojich predstavách a ona ich čochvíľu začne realizovať.“ Ako sa zdá, z bývalej miss sa stane čoskoro vydatá pani a že to bude tak rýchlo, zrejme čakal iba málokto. Ale láske človek nerozkáže... Nechajme sa prekvapiť, v akých svadobných šatách bude kráska kráčať k oltáru.

Z bývalej miss bude bezpochyby krásna nevesta.