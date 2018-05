U Bičanovcov to vrie: Súd ich nerozviedol!

V utorok ráno mal byť pre moderátora Andreja Bičana a jeho manželku Editu deň, kedy sa skončí ich 12-ročné manželstvo. Nestalo sa tak, hoci obaja manželia prišli na rozvodové pojednávanie, Andrej s právnikom a Edita bez neho. „Nerozviedli nás, pojednávanie je odročené, dátum nie je ešte známy,“ priznal topkám Bičan.

V čakárni medzi sebou nekomunikovali, no zo súdnej siene bolo podľa medializovaných informácií počas konania počuť krik. Zaujímalo nás, prečo sa hádali. „Hádka bola iba vtedy, keď moju odporkyňu napomenula sudkyňa, ako sa ma počas pojednávania správať, keď jej skákala do reči,“ prezradil nám Bičan, ktorý sa s manželkou ani po hodine a pol nevedel dohodnúť.

Hoci deň predtým navštívili obaja mediátora, s ktorým podpísali zmluvu, nakoniec od nej odstúpili. „Nemôžem sa vám k tomu prípadu v zmysle zákona konkrétne vyjadriť, som viazaný mlčanlivosťou. Mediácia je dobrovoľná, dobrovoľne prišli, žiaľ, nakoniec sa nedohodli, zmluvy boli pripravené. No obidvaja majú svoju pravdu, ale ja vám nemôžem k tomu viac povedať,“ povedal nám mediátor dvojice, ktorý sa snaží nájsť medzi nimi kompromis.

„V prvej fáze je potrebné dohodnúť sa na styku s dieťaťom, dohodli sa na striedavej starostlivosti,“ dozvedeli sme sa od zdroja, čo nám potvrdil aj Bičan. „Na striedavej starostlivosti už fungujeme od decembra minulého roku,“ povedal topkám zabávač. Manželia však pri rozvode chceli naraz riešiť aj majetkové vyrovnanie, a to bol dôvod, prečo nakoniec k podpisu zmluvy nedošlo.

„Mali sme už nejakú dohodu, ktorú sme konzultovali aj s mediátorom, no pár hodín pred rozvodom som sa dozvedela, že Andrej ju nemieni dodržať,“ prezradila Bičanová pre denník Nový čas a pokračovala: „Myslím si, že som spravila dosť veľké ústupky, no ani tie mu nestačili. Andrej chce striedavú starostlivosť, ale pri podmienkach, ktoré si dal, nemôžem súhlasiť.“ Čo na to Andrej, sa dozviete zajtra na topkách.