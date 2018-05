Bičanova manželka má jedinú rozvodovú podmienku: Toto od neho chce!

Po 12 rokoch manželstva a 2 rokoch odlúčenia sa v utorok konalo rozvodové pojednávanie manželov Bičanovcov, no súd ich nerozviedol, o čom sme vás už informovali. Oslovili sme vtedy moderátora a zisťovali sme, prečo sa nedohodli. „Hoci moja odporkyňa tvrdí, že jej ide o deti, jej ide iba o majetky. Na striedavej starostlivosti fungujeme od decembra minulého roka. Ona si neuvedomuje, že som k nej nadmieru veľkorysý. Chcel som všetko rozdeliť na polovicu, a to nielen to, čo sa týka bezpodielového vlastníctva, ale zarátal som tam aj to, čo je vyslovene iba moje, no vždy mala nejaké výhrady a nikdy nebola spokojná. Nakoniec sme sa nedohodli,“ povedal nám po návšteve súdu Bičan.

Priestor na vyjadrenie sme vtedy ponúkli aj jeho ešte stále zákonitej manželke Edite, tá nám však odpovedala až teraz. Zisťovali sme, prečo sa zmluva, na ktorej sa dohodli s mediátorom, nakoniec nepodpísala. „To je otázka na manžela, prečo nepodpísal dohodu, kde sám stanovil podmienky. Teší ma, že v médiách som sa do dočítala, že mi dáva väčšinu majetku, i keď dobre vie, že budem spokojná aj s tým menším podielom. Jediná moja podmienka je, aby svoje sľuby naplnil a podpísal formálne náležitosti. To je to minimum, čo očakávam od zrelého dospelého človeka a otca mojich dvoch detí,“ odpísala nám pani Bičanová. Rozvod nie je nikdy ľahká záležitosť a ako vidieť, obaja prežívajú náročné chvíle. Snáď sa nakoniec dohodnú a budú obaja spokojní.