Vulgarizmus v priamom prenose: Toto si Mareš mohol odpustiť!

Včera večer bolo odvysielané už druhé finálové kolo populárnej hudobnej súťaže SuperStar. Z ôsmich odhodlancov sa včera sen o vytúženom titule definitívne rozplynul pre Adélu Kvitovú a Bryana Gandolu, ktorí získali najmenší počet diváckych SMS hlasov.

Obrovské uznanie si naopak vyslúžila speváčka menom Karmen Pál-Baláž, ktorá sa blysla skladbou od Tiny Turner - Proud Mary. Jej vystúpenie okrem štvorice porotcov uchvátilo aj ostrieľaného moderátora Leoša Mareša, ktorý ju v závere hodnotenia pochválil vskutku nečakaným vyjadrením. „U nás sa to tak neberie, takže to môžem povedať. Hovorí sa, že si dnes za*ebala,“ vyhlásil pred kamerami svojský Leoš.

Moderátor Leoš Mareš sa pri hodnotení Karmeninho speváckeho vystúpenia nezdržal vulgarizmu.

Ten by mal mať ale predovšetkým na mysli aj to, že ide o projekt nielen českej televízie Nova, ale aj Markízy a hoci tento výraz v Čechách nie je až taký vulgárny, na Slovensku je to inak. Vulgarizmus navyše odznel v priamom prenose v ostro sledovanom prime time – a teda ešte pred desiatou večer. Mareš by si tak nabudúce mohol podobné výrazy radšej odpustiť...

Marešov vulgarizmus zaskočil aj porotcu Paľa Haberu, ktorý okamžite kontroloval, koľko je hodín.