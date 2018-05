Papuľnatá Češka z Mojej mamy vytočila divákov: Urážku Slovenska jej dali poriadne vyžrať!

BRATISLAVA - Tak toto snáď nemyslí vážne! Dana Černá je epidemiologička, ktorá je verejnosti známa najmä z jojkárskeho Take me out. Už počas účinkovania v randiacej šou niekoľkokrát predviedla, že si nedáva servítku pred ústa a bez najmenšieho zaváhania dokázala prítomných mužov dourážať tak, že sa museli ešte poriadne dlho červenať od hanby. Vytýkať im pri tom dokázala najmenšie chybičky krásy. Najnovšie táto, zjavne dokonalá nádhera, súťaží v relácii Moja mama varí lepšie ako tvoja, kde si opäť neodpustila poriadne sprosté poznámky a rovno pred kamerami sa pustila do Slovenska ako takého.

Dana sa objavila už v niekoľkých častiach obľúbenej kulinárskej šou, kde varí po boku svojej Take me out kolegyne Zuzanity Žilinčíkovej. Paradoxne, slušnejšie správanie predvádza práve prsnatá sexica. To by si zrejme pomyslel málokto, keďže Dana pracuje ako epidemiologička, a teda by sa od nej očakávalo, že ako inteligentná žena bude mať vystupovanie na určitej úrovni.

To ale, koniec koncov, vyvrátila už v spomínanej randiacej šou, kde ponižovala jedného muža za druhým a dobre sa na tom zabávala. Najnovšie však už prestrelila totálne. Blondínka sa totiž pustila do Slovenska. Vrásky na tvári jej zapríčinil pór, ktorý musela v rýchlosti umyť, aby ho mohla spracovať. „Ty vole, to je špinavý tady, slovenský!“ zahlásila Dana pri čistení, na čo sa diváci okamžite museli chytať za hlavu a premýšľať, či naozaj dobre počuli.

Dana sa čudovala, akú špinavú zeleninu máme na Slovensku.

Na Černej sprostú poznámku okamžite zareagoval aj moderátor Junior. „Vieš čo? Všetky suroviny máme z Čiech, len ich prelepujú,“ uzemnil kuchárku, ktorá okamžite skrotla. Nevedno, či zabudla, že slovenské sú aj peniažky, ktoré dostáva za svoje účinkovanie, no na tých jej špina zrejme nevadí. Nevhodný komentár drzej nádhery zdvihol žlč aj obrovskému množstvu divákov, ktorí jej uštedrili niekoľko mimoriadne drsných odkazov a odporúčajú jej, aby zo Slovenska čo najrýchlejšie vypadla. Nikomu tu vraj chýbať nebude.

Dana v šou priveľa zo svojho kuchárskeho umenia nepredviedla. Podľa divákov ukázala iba to, že sa nevie správať.

„Tak to je jedna odporná žena, to si čo dovolila povedať? Vykopať ju do r*ti, keď sa jej zdá, že máme špinavú zeleninu, ale zarobiť si prišla rada na Slovensko, euráčiky nie sú špinavé? Toto je katastrofa,“ či „Tá preafektovaná Češka, no hnus ju počúvať a nieto sa na ňu ešte pozerať,“ sú jedny z najslušnejších komentárov adresovaných na Danu, ktorá by sa zrejme mala vrátiť na základnú školu a naštudovať si, že pór nerastie na stromoch, ale v zemi, a tak je celkom logické, že sa na ňom nejaké tie čiastočky z pôdy nachádzať budú.

„Vyhodiť odtiaľ a nech si ide variť do ich čistého Česka,” zhodujú sa diváci. Nuž, Danka by sa zjavne aspoň občas mala zamyslieť nad tým, čo sa chystá povedať. Zrejme si totiž neuvedomuje, že za jej strápňovanie sa pred kamerami jej platí práve to špinavé Slovensko. Doma v Česku totiž zjavne nezaujíma vôbec nikoho.