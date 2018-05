Peštová prekvapila tehotenskou fotkou: Pozrite na to bruško!

Topmodelka Daniela Peštová je trojnásobnou mamou. S bývalým manželom, Talianom Tommasom Butim má syna Yannicka a svojmu dlhoročnému partnerovi Paľovi Haberovi porodila dve deti - dcéru Ellu a syna Paula Henryho.

Na najkrajšie obdobie svojho života si blondínka zaspomínala práve pri príležitosti nedávneho sviatku Dňa matiek, kedy na svojom instagramovom účte zverejnila fotografiu s tehotenským bruškom. Ide o Danielin archívny záber spred 21 rokov, kedy bola po prvý raz v sladkom očakávaní.

„Materstvo je to najkrajšie, čo ma v živote stretlo. Všetky tie očakávania, aké to bude, realita mnohonásobne predčila. Nie, nie je to vždy úplne ružové a sú dni, kedy si neviem dať rady a som s nervami na konci, ale aj tak by som nemenila,“ napísala vyznanie pre svoje najväčšie poklady Peštová.

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova), 13 Máj 2018 o 9:53 PDT