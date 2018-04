Haberova žena (47) úplne BEZ: Fúha, na toto by mnohé nenazbierali odvahu!

PRAHA - Nie každá žena si to môže dovoliť, ale ona rozhodne áno! Životná láska speváka Paľa Haberu (55) – Daniela Peštová (47) v týchto dňoch zverejnila na internete odvážnu fotografiu, na ktorej pózuje úplne bez. Jej prirodzený look je aj tri roky pred päťdesiatkou priam obdivuhodný!

Žiadne príkrasy, žiadne líčidlá, no nič jej nezabráni v tom, aby sa vo svojej absolútnej prirodzenosti odfotila a ešte to aj zverejnila na internete. Reč je o známej topmodelke Daniele Peštovej, ktorá sa v týchto dňoch na svojom instagramovom účte pochválila záberom, na ktorý by mnohé rozhodne nenazbierali odvahu.

Topmodelka Daniela Peštová je vzorom a inšpiráciou pre mnohé ženy.

Vždy dokonale upravená blondínka totiž „vyšla s kožou na trh“ a všetkým internetovým fanúšikom naservírovala „nahú“ snímku svojej tváre. Fotografia vznikla tesne po tréningu v posilňovni. Haberova životná partnerka nemala na sebe ani len štipku mejkapu a vlasy mala zopnuté do rozcuchaného drdola.

Hoci na jej tvári už badať aj zopár vrások, vzhľadom na jej vek musíme uznať, že aj s takýmto naturálnym lookom vyzerá stále úchvatne. Sympatické predovšetkým je, že Daniela starne s gráciou, nepodľahla trendu prehnaného vylepšovania sa a stále si drží svoj obdivuhodný prirodzený vzhľad. No a my jej za to tlieskame!

Príspevok, ktorý zdieľa Daniela Pestova (@daniela_pestova), 27 Mar 2018 o 9:17 PDT