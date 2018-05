Šokujúce slová Gregorovej: Pre TOTO sa vrátila ku škandalóznemu Koptíkovi!

Hoci sa o „znovuzrodení“ vzťahu medzi Hanou Gregorovou a Ondřejom Koptíkom špekulovalo už dlhšie, každý pevne dúfal, že ide skrátka len o mediálnu kačicu. Tvrdenie „bez vetra sa ani lístok nepohne“ sa však v tomto prípade uplatnilo priam dvojnásobne. Za všetko totiž hovoria najnovšie foto dôkazy a herečkine medializované vyjadrenia.

Po medzinárodnej blamáži prišiel obrovský šok: Gregorová sa vrátila ku škandalóznemu Koptíkovi?!

Bizarnú dvojicu zachytili paparazzi fotografi po premiére Haninej divadelnej hry v kultúrnom dome v Mladej Boleslavi, no a zároveň ich nachytali aj v momente, keď sa ruka v ruke vytratili do herečkinho bytu v Prahe. „Nebol pozvaný, ale tušila som, že sa objaví. Videli ste tie kvety. Je mi to.... skrátka si myslím, že odpúšťať je ľudské. A keď nejde o život, ako hovoril Radek, ide o.... veď vieme o čo. V podstate to bolo milé,“ prekvapila svojím nepochopiteľným tvrdením vdova po legendárnom Brzobohatom.

„Nevideli sme sa od septembra. Občas sme si zavolali a ja som hovorila, ​že jedinou podmienkou je liečba. A trvám na tom. Vtedy to pokazil, ale nebola to jeho chyba,” šokujúco dodala pre český Topstar brunetka, ktorá na zverejnené oplzlosti, porozchodové peklo a drsnú mediálnu vojnu z Koptíkovej strany už zrejme zabudla. „Neviem, žeby láska? Neviem, ale je to určite príjemné. Je to fajn a ja si myslím, že vzťah je páve o tolerancii a ja som bola tolerantná,“ uzavrela vyjadrenia o dôvodoch návratu k mladému zajačikovi nepoučiteľná Gregorová.

Nepochopiteľné. Herečka Hana Gregorová svojmu o tri dekády mladšiemu milencovi všetko odpustila.