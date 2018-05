Šokujúce slová Lacka Angyala zo SuperStar: Je psychicky na dne... Cítim sa na pi*u!

Lackovi Angyalovi v poslednom období, ako sa hovorí, ide karta. Teda čo sa práce týka. Zviditeľnil sa v speváckej šou SuperStar, kde zaujal vlastnou piesňou Pošta a odvtedy sa chudobnému chlapcovi z neľahkých životných podmienok peniaze doslova sypú.

Veď len za svoje prvé vystúpenie zinkasoval od moderátora a speváka Leoša Mareša 100 000 českých korún. A poriadne mastnú sumičku peňazí dostal aj od Markízy. Tá mu vo verejnej zbierke vyzbierala viac ako 50 000 eur.

No aj napriek tomu sa v súkromí skromnému mladíkovi príliš nedarí. Na sociálnej sieti Instagram sa dnes totiž zveril, že na tom nie je psychicky najlepšie. Svojich fanúšikov najprv vystrašil veľavravným statusom. „ Aby som neskončil ako Avicii alebo Martinka z Turca. Cítim sa psychicky na pi*u“ napísal to na rovinu Angyal.

Neskôr sa na Instagram pripojil prostredníctvom live streamu a priblížil, čo sa aktuálne v jeho živote deje. „Mnohí ste pohoršení statusom, ktorý ste si na mojom Instagrame všimli. Chcel by som sa k tomu vyjadriť,“ začal svoje rozprávanie Lacko.

„A čo sa deje? Nechcem to komplikovať. Jednoducho povedané, vyjadrím sa, ako to je v skutočnosti - cítim sa ozaj na pi*u po psychickej stránke a nie je jednoduché o tom rozprávať. Je to naozaj veľmi zlé, a preto vás nebudem zaťažovať. Trápi ma to hlavne zvnútra, pretože neviem, čo mám robiť so sebou. Pretože tak je to až zle,“ netajil.

„Netýka sa to ani SuperStar, ani peňazí, ani slávy, o ktorej tvrdíte, že mi stúpla do hlavy. Práveže vôbec nie. Týka sa to celej mojej situácie, bývania, nie je to až tak jednoduché,“ povedal vo videu spevák a naznačil že jeho trápenie a problémy by sa mali týkať mamy.