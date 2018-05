Šokujúce machinácie v Superstar: Tohto speváka porota nesmela posunúť do finále!

Dlho ututlávané tajomstvo na markizáckych obrazovkách prezradil samotný Paľo Habera. Tesne predtým, ako porota spomedzi dievčat definitívne vybrala finalistky TOP 10, obávaný kat sa snažil nervózne mladé speváčky povzbudiť. A povedal počas toho niečo, čo sa verejnosť zrejme nikdy nemala dozvedieť.

Keď začínal spomínať na niekdajších semifinalistov, ktorí sa do najužšieho výberu neprebojovali, no napriek tomu sa dnes hudbe úspešne venujú, spomenul aj speváka Adama Ďuricu. To, prirodzene, nikoho neprekvapilo, keďže semifinalista prvej série dnes vypúšťa do éteru jeden hit za druhým a na konte má aj nespočetné hudobné ocenenia. Adam bol však výrazným spevákom už v roku 2005 a hoci ho vtedy– vraj – diváci do finálovej zostavy neposlali, bol nádejným kandidátom na divokú kartu.

Do užšieho výberu poroty sa v tom čase dostal okrem neho i Zachariáš Hubáček či moderátorka Monika Zázrivcová, no najhorúcejším adeptom mal byť práve Adam. O to väčší šok prišiel, keď 12-te miesto získal spevák Peter Kotuľa. Množstvo fanúšikov speváckej šou zostalo v šoku, pretože okrem toho, že sa zdalo, že Adam je jasným favoritom poroty, mladý spevák všetkých valcoval i vo všetkých diváckych anketách.

Pavol Habera po rokoch prezradil skutočné okolnosti ohľadom vyhadzovu Adama Ďuricu.

Adam Ďurica je dnes jedným za najúspešnejších slovenských spevákov. A to aj napriek tomu, že do finále prvej série Superstar nepostúpil. ​

Pravda o tom, ako to naozaj bolo, vyšla najavo až teraz. Keď Paľo spomínal na niekdajších semifinalistov, pri Adamovom mene sa pozastavil. „My sme ho vtedy chceli posunúť, dať mu divokú kartu a poslať ho do finále. Ale jeho rodičia to nechceli dovoliť. Chceli, aby si najprv dokončil školu, tak postúpiť nemohol,“ priznal Habera po rokoch, čím mnohých prekvapil. Na povrch tak po dlhej dobe vyšla šokujúca pravda, ktorá bola divákom v čase vysielania zamlčaná. A môžeme len hádať, koľko podobných prípadov sa ešte v šou vyskytlo, no doteraz o nich nevieme...