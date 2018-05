Popraskali jej silikóny: Známa moderátorka rannej šou musela na nutnú operáciu!

Moderátorka rannej šou Snídaně s Novou - Hanka Reinders Mašlíková išla opäť pod nôž. Dôvodom boli jej poškodené implantáty veľkosti číslo štyri, ktoré si vyžadovali nutný operačný zákrok. Staré, popraskané silikóny si nechala vybrať a vymenila ich za nové v menšej veľkosti.

„Výmena bola nutná, pretože sa na sone zistilo, že implantáty majú prasklinky a začínajú meniť tvar. Bolo to teda hlavne zo zdravotného hľadiska,“ povedala pre Blesk.cz manželka známeho MMA zápasníka Andrého Reindersa.

Pre popraskané silikóny musela ísť česká moderátorka Hanka Reinders Mašlíková na ďalšiu plastickú operáciu poprsia.

Tá zároveň apelovala na tom, že výber kliniky a kvalitného lekára netreba v žiadnom prípade podceňovať. „No a myslím, že, bohužiaľ, presne to som pred 11 rokmi ja zanedbala. A práve preto som si dala na tom tentoraz naozaj záležať,“ razantne dodala Mašlíková, ktorá v minulosti musela dokonca ísť na reoperáciu poprsia pre deformáciu silikónu.

Tvár TV Nova sa so svojimi fanúšikmi na Instagrame podelila aj o autentickú snímku z kliniky, ktorá vznikla tesne po chirurgickom zákroku. V príspevku sa Hanka vyjadrila, že hoci si toho pre napumpovaný sexi dekolt musela naozaj dosť vytrpieť, nič neľutuje a do zväčšenia by išla znova. „Aj dnes by som si dala prsia zväčšiť, akurát by som zvolila inú veľkosť," uzavrela blondínka.