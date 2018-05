Moderátorka šou O 10 rokov mladší Mária Čírová prekvapila: Otvorene o skrášľujúcich zákrokoch!

Hoci je Mária Čírová slovenskej verejnosti známa skôr ako speváčka, ani moderátorský chlebíček jej nie je až taký cudzí. Dokazuje to vždy každú stredu večer na obrazovkách Markízy, kde hviezdi v šou s názvom O 10 rokov mladší.

Ďalšie dieťa? Mária Čírová nám prezradila niečo, čo absolútne nik nečakal!

Moderovania sa sympatická blondínka zhostila priam bravúrne, za svoje výkony si vyslúžila viacero pochvalných komentárov a na mnohých divákov dokonca pôsobí dojmom, akoby sa pre túto reláciu doslova narodila. Zaujímalo nás preto, aké je jej hlavné poslanie a či by sa do podobného projektu prihlásila aj ona sama. „Ja som zisťovala, prečo sa ľudia hlásia do takejto šou, ono to môže tak vyzerať najprv, že je to o zákrokoch a ľudia sa chcú meniť, ale nie je to tak. Tí ľudia, ktorí tam prichádzajú, potrebujú hlavne nejaké to nakopnutie, nejakú vzpruhu a dobrú energiu. No a ja práve tými rozhovormi sa snažím ich navodiť na to, že pokiaľ to vnútro nebude spokojné, tak jednoducho nikdy dobre vyzerať nebudeme. Žiariť na všetky strany – to neurobia injekcie, to urobí spokojná duša,“ povedala pre Topky.sk speváčka.

No a keďže Mária okrem talentu dlhé roky ohuruje aj svojím nezameniteľným šarmom, nedalo sa nám neopýtať, či už aj ona stihla podstúpiť nejaké skrášľujúce zákroky. „No ja zatiaľ nemám žiaden a priznám sa, že ja mnohým zákrokom ani nerozumiem, takže, našťastie, tam mám pri sebe lekárov a odborníkov, ktorí tomu rozumejú a oni rozhodujú, ako budú účinkujúci vyzerať a čo sa im bude robiť,“ zasmiala sa Mária a pokračovala s tým, že sa jej počas nakrúcania dokonca stalo aj to, že absolútne ani len netušila, akú procedúru doktorka vykonáva. „Pamätám si dokonca na prvú epizódu, kedy pani doktorka riešila, že toto bude invazívna, neinvazívna technika... No a keď sa vypli kamery, tak sa hneď pýtam, že a to je čo? Aký je v tom rozdiel?“ prekvapivo dodala Čírová.

