Tehotenský BOOM v slovenskom šoubiznise: Aj táto herečka čaká dieťa... Otcom je herecký kolega!

Informáciu priniesol web televízie Joj. So šťastnou novinou sa im pochválil samotný budúci otecko Matej Marušin počas natáčania pripravovanej minisérie Trhlina. „Čakáme prírastok, tak nič lepšie sa nám nemohlo stať. Zatiaľ nie, že nie sme pripravení, ja si myslím, že na také niečo sa ani nedá pripraviť, nedá sa to naučiť, ale tešíme sa. Veríme, že bude zdravé a to je podstatné,“ prezradil herec.

Informáciu sa budúca mamička dozvedela počas návštevy kamarátky vo Viedni. „Ja som mal pred predstavením a došla za mnou a povedala mi to. Môžem povedať, že to je prvé predstavenie v mojom živote, ktoré si nepamätám... Nič. Bol som v rozpakoch, nevedel som, ako mám na to reagovať. Nebol som možno v tom momente úplne pripravený na tú informáciu, ale postupom času som sa s tým v pohode vyrovnal a teraz je to už o radosti a tešíme sa,“ netajil Marušin.

Bábätko by sa na svet malo vypýtať niekedy uprostred leta a dvojica vraj jeho pohlavie ešte nevie. Pozrite, ako herečke tehotenstvo pristane.