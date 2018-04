Anorexia či bulímia? Známa slovenská topmodelka to povedala na rovinu!

BRATISLAVA - Už je to neuveriteľných 20 rokov, odkedy Linda Nývltová (35) vyhrala prestížnu súťaž Elite model look a na svetovom finále sa umiestnila na úžasnom treťom mieste. Kráske sa vtedy otvorili brány do medzinárodného vrcholového modelingu a dnes úspešne prezentuje Slovensko spoluprácou s rôznymi exkluzívnymi značkami. My sme topmodelku stretli na prehliadke v showroome dizajnového nábytku, kde nám prezradila pikošky zo zákulisia svojej profesie.

Hoci si množstvo ľudí myslí, že práca modelky je len o pózovaní a staraní sa o svoj výzor, opak je pravdou. Dievčatá, ktorá sa tejto profesii venujú, sa musia pasovať s rôznymi nepríjemnosťami, ktoré im prácu sťažujú. „Je to náročné, to cestovanie, byť ďaleko od rodiny, byť stále v lietadle, v inom časovom pásme, vyzerať super. Dokonca aj to, že vaše najlepšie kamarátky, s ktorými často aj bývate, sú vaša priama konkurencia,“ povedala nám sympatická kráska, keď nás zaujímalo, čo všetko takáto kariéra obnáša.

Svoje povolanie by však rozhodne nemenila.prezradila nám Linda, ktorá kariéru naštartovala vďaka víťazstvu v prestížnej súťaži Elite model look, ktorá už o pár dní otvára kastingy pre tváre roku 2018.

A ako je to s anorexiou a bulímiou, ktorá je vraj bežnou súčasťou modelingu? „Ja si myslím, že každé dospievajúce dievča si prechádza ťažkými obdobiami a ako to zvládne, tak to sa odvíja od toho, aká je silná, od výchovy. Nemyslím, že by bol takýto faktor práve modeling Takúto skúsenosť som nemala, ani moje kamarátky,“ konštatovala kráska, ktorá však zároveň priznala, že štíhlosť k jej profesii skrátka patrí.

Linda Nývltová je jednou z najúspešnejších slovenských topmodeliek, ktorým sa podarilo preraziť v zahraničí.

„Tie diéty sú určite súčasťou modelingu, je tam náročnosť, aby baby boli štíhle, aby sa zmestili do malých konfekčných veľkostí. Ale myslím si, že keď chce dievča robiť túto kariéru a robiť ju dlhodobo, musí si nájsť určitý životný štýl, ktorým to vie zvládať. Myslím si, že jedinou cestou je tu zdravie. Zdravo sa stravovať, viac sa hýbať, cvičiť,“ uzavrela Linda.

Ak vás zaujíma, ktorá kampaň je pre krásku srdcovou a čo odporúča nádejným modelkám, pozrite si náš videorozhovor vyššie.