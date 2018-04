Tehotná Sklenaříková má problém s exmanželom: Vyhráža sa jej súdom... Kvôli tomuto!

Známa topmodelka Adriana Karembeu Sklenaříková si posledné mesiace naplno vychutnáva vytúžené tehotenstvo. S druhým manželom Andrém sa jej podarilo konečne otehotnieť a pod srdcom vraj nosí dievčatko. Radosť z narastajúceho bruška jej však kazia nečakané problémy s jej exmanželom - známym bývalým futbalistom Christianom Karembeu.

Hoci sa Christian a Adriana rozviedli pred 7 rokmi po 14 rokoch manželstva, vychádzali spolu aj po rozvode dobre. Dnes je ale, zdá sa, všetko inak a namiesto gratulácií k očakávaniu prvého dieťaťa jej exotický športovec hrozí súdom. Dôvodom je vraj to, že kráska stále používa aj jeho priezvisko. Francúzsky futbalista sa do svojej exmanželky ostro pustil a verejne jej cez francúzsky denník Le Matin odkázal: „Znepokojuje ma to. Som jediný a hotovo!“

Zdá sa, že s bývalou manželkou už nechce mať nič spoločné a odkázal jej, aby si priezvisko zmenila skôr, ako to urobí súd: „Vždy som chcel mať srdečné vzťahy, myslím si, že medzi nami nie je žiadna podráždenosť, ale áno, veľmi ma to znepokojuje. Dúfam, že nebudeme čakať, až o tom rozhodnú sudcovia.“

Spojili sme sa aj modelkiným manažérom Mirom Šimoničom, ktorý nám povedal, že modelka sa priezviska nevzdá. „Adriana má na to papier, že jeho priezvisko môže používať ako svoje umelecké meno,” uviedol Šimonič, ktorý tvrdí, že žiadny súd neprichádza do úvahy. Nechajme sa prekvapiť, či po narodení dieťatka si kráska svoje priezvisko predsa len nezmení.