Ráková zo Susedov sa pochválila verejnosti: Ukázala synčeka Bendegúza (3)!

KOMÁRNO - Viki Ráková sa v roku 2015 prvýkrát stala mamou. Verejnosť vtedy prekvapila výberom mena, ktoré je pomerne netradičné - synčeka totiž pomenovala Bendegúz. Dnes má chlapček už tri roky a hrdá mamička sa na sociálnej sieti Instagram pochválila jeho fotkami. Toto je on!

Viki Ráková je už tri roky hrdou mamičkou synčeka, ktorému s partnerom, hudobníkom Róbertom Lakatosom, dala pomerne netradičné meno Bendegúz. Herečka doposiaľ svoju rodinku verejnosti príliš neukazovala. Aktuálne sa však rozhodla pochváliť celému Slovensku.

Na sociálnej sieti Instagram si totiž pred pár dňami založila účet, na ktorom je do dnešného dňa už 22 príspevkov. A z toho na troch je aj jej trojročný synček. Pozrite, toto je malý Bendegúz!

Bendegúz je staré krstné meno. Bendegúz (latinsky Mundzuk) je mýtický otec hunského náčelníka Attilu, zvaného Bič Boží. Attila (* cca 406 – † 453) bol od roku 434 až do svojej smrti kráľom Hunskej ríše, ktorá vznikla v súvislosti so sťahovaním národov a ktorá sa rozprestierala od Nemecka po rieku Ural a od Dunaja po Baltské more. Dnes ide o pomerne zriedkavé krstné meno, ktoré sa vyskytuje najmä v Maďarsku.