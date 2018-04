Herečka Zuzana Fialová po rokoch: Toto je jej frajer?!

BRATISLAVA – V posledných rokoch herečka Zuzana Fialová (43) do spoločnosti veľmi nechodila. Od rozvodu s manželom Petrom Matulíkom (47), ku ktorému sa časom síce opäť vrátila, ale neskôr sa znovu rozišli, sa po jej boku neukazoval žiadny oficiálny partner. No vo štvrtok večer rozprúdila dohady, že niekoho predsa len má...

Temperamentná herečka Zuzana Fialová sa vo štvrtok večer objavila po dlhšom čase v spoločnosti. Prijala pozvanie pokrstiť knihu architekta a hudobníka Matúša Valla Plán Bratislava. Svojím príchodom ihneď vzbudila pozornosť. Po jej boku sa totiž objavil nový muž, ktorý podľa denníka Plus 1 deň má s herečkou tvoriť pár. Ide o známeho karikaturistu Martina Šútovca (45).

„Zuzana tvorí pár s výborným slovenským karikaturistom, známym pod prezývkou Shooty, vlastným menom Martin Šútovec. Pár tvoria už viac ako 5 rokov. Videli ich spolu aj na festivale Pohoda. No obaja sa stále tvária len ako kamaráti a nechcú vzťah odtajniť. Nikto poriadne nevie prečo,” povedal zdroj spomínanému denníku.

Zaujímalo nás preto, či je to naozaj pravda a čo na to hovorí samotná herečka. Najskôr sa zasmiala a potom nám odpovedala. „Nie, nie, netvoríme pár. On mal byť krstný otec so mnou, ale keďže je novinár a mohol by to byť bol konflikt záujmov pre kandidatúru Matúša Valla na primátora, nakoniec som bola iba ja,“ povedala pre Topky.

Autor knihy Matúš Vallo, údajný frajer herečky Martin Šútovec a Zuzana Fialová.

Známe tváre často zahmlievajú a nechcú priznať pravdu. Zaujímalo nás preto, čo hovorí na zákulisné reči, že s karikaturistom tvorí pár vraj už 5 rokov. „Óoo, no poznáme sa od štyroch, to je pravda, poznáme sa od škôlky,“ odvetila Fialová.

Keďže tento vzťah poprela, zisťovali sme, či má po svojom boku niekoho iného. „Slovo súkromie, znamená, že je to súkromie,“ nechcela nič prezradiť herečka. K tomu, či u nej teda majú fanúšikovia šancu, na záver dodala: „Moji fanúšikovia majú šancu kedykoľvek.“ Nechajme sa teda prekvapiť, či časom predsa len niekoho neprizná. Viac foto z akcie nájdete v našej GALÉRII»