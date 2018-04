Nový párik vo svetovom šoubiznise: Títo dvaja herci sú spolu!

BRATISLAVA - Americký herec egyptského pôvodu Rami Malek randí s kolegyňou Lucy Boynton, ktorú spoznal počas nakrúcania hudobnej životopisnej drámy Bohemian Rhapsody. Magazínu Us Weekly to potvrdil zdroj blízky páru.

"Je do nej úplný blázon. Každú chvíľu ju navštevuje v Londýne," vyjadril sa s tým, že 36-ročný Malek bol za 24-ročnou Boynton aj nedávno. Rodák z Los Angeles pritom predtým tvoril pár s Portiou Doubleday, s ktorou účinkuje v seriáli Mr. Robot (2015).

Malek a Boynton sa v snímke o živote legendárneho britského speváka a skladateľa Freddieho Mercuryho predstavia ako pár. Malek stvárnil Mercuryho a Boynton sa na plátnach kín ukáže ako Mary Austin, ktorá bola jeho múzou a inšpirovala ho napríklad k napísaniu piesne Love of My Life (1975) skupiny Queen. Dvojica mala vážny vzťah v sedemdesiatych rokoch minulého storočia. Film, ktorý nakrúcali vlani, by sa mal dostať do slovenských kín 1. novembra.

V rolách ďalších členov kapely sa predstavia Ben Hardy (Roger Taylor), Joe Mazzello (John Deacon) a Gwilym Lee (Brian May). Autorom aktuálnej verzie scenára je Anthony McCarten, pričom ako producenti sa na snímke podieľajú aj dvaja členovia Queen, Brian May a Roger Taylor. Pôvodného režiséra projektu Bryana Singera v decembri 2017 nahradil Dexter Fletcher.

Rami Said Malek je známy najmä ako Elliot Alderson zo spomínaného seriálu Mr. Robot, ktorý mu vyniesol po dve nominácie na Zlatý glóbus, Satellite Awards či Screen Actors Guild Awards, pričom v roku 2016 zaň získal Critics' Choice Award a Primetime Emmy. Predstavil sa tiež ako faraón Ahkmenrah vo filmovej sérii Noc v múzeu (2006, 2009, 2014), Kenny v seriáli Rodinná vojna (2005 - 2007) či Merriell 'Snafu' Shelton v minisérii The Pacific (2010). Účinkoval aj vo filmoch Moja krásna učiteľka (2011), Majster (2012), Old Boy (2013), Dočasný domov (2013), Ain't Them Bodies Saints (2013) alebo Need for Speed (2014).