Prominentný žúr: Playmate ukázala tehotenské bruško, pestrofarebná Pallová a pani Sajfová len v deravej mikine!

V stredu večer sa v jednom z bratislavských klubov uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien Telkáč roka 2017, ktoré bolo zároveň spojené aj s 10-tym výročím vzniku internetového portálu Topky.sk. Túto príležitosť si nenechalo ujsť mnoho známych tvárí zo slovenského šoubiznisu, medzi ktorými samozrejme nechýbali ani víťazi jednotlivých kategórií.

Anketa Telkáč roka 2017: Ocenenia sú oficiálne rozdané!

O pozornosť sa napríklad postarala – Najobľúbenejšia redaktorka – Veronika Cifrová Ostrihoňová, ktorá si vzácne ocenenie prišla prevziať v spoločnosti svojho manžela, moderátora Mateja „Sajfu“ Cifru. Sympatická blondínka aj tentoraz zaujala skutočne originálnym kúskom oblečenia, ktorý pozostával z dlhej maxi mikiny posiatej miniatúrnymi dierkami. Hoci ide o vec vkusu a „bežný“ človek by v takomto outfite vyzeral naozaj čudne, musíme uznať, že Veronike, ktorá je známa svojským štýlom obliekania, sa hodil priam dokonale.

Najobľúbenejšia redaktorka Veronika Cifrová Ostrihoňová prišla na odovzdávanie Telkáča roka 2017 v takejto maxi dierkovanej mikine.

Svojím outfitom doslova hypnotizovala oči prítomných aj celebritná lekárka Alena Pallová. Tá totiž zvolila pestrofarebnú kombináciu viacerých šik kúskov, ktoré z nej vyčarovali hotovú femme fatale večera. Zaujímavým výberom oblečenia bola táto štýlová dáma skrátka ako vždy bezkonkurenčná!

Doktorka Alena Pallová očarila takýmto zaujímavým trendy outfitom.

Na prominentnom žúre sa objavila aj playmate Jana Mináriková, ktorá je momentálne v radostnom očakávaní. Známa plavovláska v obtiahnutých šatách so zvieracím vzorom tak všetkým ukázala svoje rozkošné rastúce bruško a tehotenské krivky. Ako nám nedávno prezradila, jej prvý potomok by sa mal vypýtať na svet v deň jej narodenín – a teda 17. augusta. Pozrite, ako to budúcej mamičke pristalo!

V priliehavých šatách predviedla Jana Mináriková svoje tehotenské krivky.

VIDEO: Pozrite si, ako prebiehalo odovzdávanie ocenení Telkáč roka 2017