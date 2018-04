Horúce chvíle na módnej šou: Chomistekovej namakané brucho, moderátorka v sexi negližé a odhalené "gaťky" na móle

BRATISLAVA - Posledné kolo už tradičnej módnej prehliadky Fashion Forward bolo poriadne horúce! Do známeho bratislavského nákupného centra zavítalo množstvo známych tvárí, ktoré opäť potvrdili, že Slovenky to s módou skrátka vedia. A veru, bolo sa na čo pozerať...

Prítomných príjemne prekvapila Karolína Chomisteková, niekdajšia kráľovná krásy, ktorá je aktuálne riaditeľkou Miss Slovensko. I napriek svojmu postaveniu sa usmievavá sexica nebráni extravagantnejším kúskom a občas odhalí aj kus kože. Na Fashion Forward prišla v štýlových širokých nohaviciach, ktoré doplnila farebným krátkym topom. Brunetka tak vytasila na obdiv svoje vyšportované bruško, na ktorom zjavne poctivo maká a veru, prítomní na nej mohli oči nechať!

Karolína Chomisteková sa popýšila vyšportovaným bruškom.

Zaujímavý outfit predviedla i moderátorka Fashion TV Dominika Ducová. Tá na módnu show zvolila krátke ružové šaty, ktoré jemne pripomínali posteľné negližé. Spolu so sandálikmi s brmbolcami tak exotická kráska pôsobila, akoby si práve len na rýchlo odskočila z kúpeľne, no všetci fanúšikovia módy vedia, že takýto ľahký a svieži look momentálne v zahraničí patrí k najväčším hitom. A práve Dominika si ho rozhodne môže dovoliť.

Dominika Ducová zvolila na Fashion Forward takýto svieži outfit.

Ak bolo niekomu pri pohľade na prítomné dámy málo, chladným ho určite nenechali modelky na móle. Minimálne dve z nich. Tie totiž predvádzali poriadne dráždivé modely, ktoré odhalili aj tie intímnejšie miesta. Nuž, ale čo si budeme hovoriť, nahé zadočky nie sú na móle ničím výnimočným a tí, ktorí sa o najnovšie módne trendy nezaujímajú, aspoň mali na čo pozerať.

Na móle nebola núdza ani o odhalené pozadia predvádzajúcich modeliek.