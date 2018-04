Tajomstvo známych tvárí nášho šoubiznisu: Neuveríte, ale TIETO DVE sú rodina!

Zrejme málo kto tušil, že dve známe krásky, ktoré sú už pár rokov na očiach verejnosti, sú rodina. Hoci sú na prvý pohľad úplne rozdielne, predsa v nich koluje rovnaká krv. Ide o finalistku Miss Slovensko 2009 a moderátorku Fashion TV s balkánskymi koreňmi Jasminu Alagič, ktorú vo februári tohto roka televízia Markíza angažovala ako novú moderátorku šou SuperStar.

V týchto dňoch tmavovláska totiž priznala, že má rodinné vzťahy s ďalšou známou kráskou. A to s krehkou blondínkou Dominikou Starou, ktorá pred deviatimi rokmi zažiarila ako 16-ročná v populárnej speváckej šou Česko Slovenská SuperStar a prebojovala sa poriadne vysoko. Skončila tretia. Ani po rokoch sa zo šoubiznisu na rozdiel od svojich kolegov nevytratila a plní si svoj spevácky sen za veľkou mlákou.

„Som šťastná, že sme rodina, Aďuška Stará, a po novom, že si moja výživová poradkyňa. Neodmysliteľná súčasť mojej premeny,“ napísala Alagič na sociálnu sieť a pridala fotku s Dominikinou mamou Adrianou. Preto nás zaujímalo v akom rodinnom stave sú vlastne s Dominikou. „Naše mamy sú sesternice,“ prezradila Jasmina, ktorá priznala, že sú s Dominikou vlastne sesternice z druhého kolena.

Zaujímalo nás aj to, keďže doteraz málokto vedel, že sú rodina, či sa stretávali aj v minulosti, alebo im v tom niečo bránilo. „Stretávame sa, ale keďže aj oni sú veľmi pracovne vyťažení aj my, a oni sú v tom Šamoríne, tak to nie je také úplne pravidelné, nie je to tak, ako by sme možno chceli. Ale vždy, keď je príležitosť, tak sa stretneme a máme z toho obrovskú radosť,“ povedala nám Alagič, ktorá Dominiku podporovala aj počas jej účinkovania v speváckej šou.

Jasmina Alagič s mamou Dominiky Starej.