Moderátorka SuperStar o negatívnych ohlasoch na jej osobu: TOTO odkazuje neprajníkom!

V nedeľu sa Jasmina prvýkrát predviedla pred kamerou počas vyraďovacieho kola nazvaného Super výber. Keď sme sa vždy pozitívne naladenej krásky spýtali, aké sú jej pocity z toho, čo videla na obrazovke, odpoveď bola vskutku sebakritická „Zistila som, že je čo zlepšovať,“ povedala nám úprimne moderátorka.

Hoci ju na sociálnych sieťach diváci podporovali a jej výkonom boli väčšinou príjemne prekvapení, našli sa aj takí, ktorým sa príliš nepozdávalaprezradila nám otvorene s tým, že konštruktívnu kritiku berie pozitívne a snaží sa ju využiť vo svoj prospech tak, aby sa z nej následne poučila.

Jasmina Alagič sa na všetko okolo nej snaží pozerať pozitívne. Verí, že to, čo človek vyžaruje, následne aj priťahuje.

„Keď vidím, aké majú ľudia postrehy, čo im na mojom prejave vadilo, zhodujú sa v nejakom názore, tak to skúsim vylepšiť tak, aby im to v ďalšej časti už nemuselo prekážať,“ vysvetlila nám temperamentná Balkánka. Keďže sa vďaka Fashion TV už nejaký ten piatok vo svete šoubiznisu pohybuje, zaujímalo nás aj to, aký má názor na negatívne komentáre na sociálnych sieťach, s ktorými má osobnú skúsenosť snáď každá známa tvár na Slovensku.

„Je mi to úprimne ľúto, ale skôr tak celkovo. Že si neviem predstaviť, v akom štádiu by sa môj život a moja psychika museli ocitnúť, aby som si sadla za počítač a niekoho urážala. Lebo tu sa nerozprávame o konštruktívnej kritike. Tu hovoríme vyslovene o urážaní ľudí, ktorých ani nepoznáš,“ zamyslela sa brunetka a priznala, že hoci jej je z podobných komentárov smutno, snaží sa takýchto neprajníkov nesúdiť.

Jasmina svoj prejav vycibrila prácou vo Fashion TV a moderovaním rôznych spoločenských udalostí.

To, že sa tí, ktorí majú potrebu ľudí urážať, ukrývajú za vymyslené prezývky a anonymné profily, hovorí podľa nej samé za seba. „To ale neznamená, že kto do teba kameňom, ty do neho tiež. Len ma to tak mrzí, že neviem nájsť ten dôvod, prečo to vôbec robia. Pretože to nie je nejaká kritika, ktorá by ťa posunula. Je to vyslovene urážlivé. Je to smutné, ale je mi ich veľmi ľúto,“ dodala na záver šikovná moderátorka, ktorá má podľa mnohých pred sebou sľubnú kariéru.