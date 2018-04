Adelina náhradníčka priznala problémy: Z tohto má neskutočnú traumu!

Vo februári tohto roka sa prevalilo, že televízia Markíza angažovala finalistku Miss Slovensko 2009 a tvár Fashion TV Jasminu Alagič ako novú moderátorku do šou SuperStar, ktorú mala kedysi pod palcom Adela Vinczeová. Hoci už predtým na galavečere Fashion sparkling charity night Jasmina ukázala pohotovosť, rečovú zdatnosť, ale aj vtip, inteligenciu či podrezaný jazýček, predsa len priznáva, že má pri moderovaní problémy.

„Má podobný problém ako Thomas Puskailer, keďže nie sú pôvodom Slováci, že niekedy si vymyslí slovo alebo povie niečo v slovenčine, čo nie je spisovné,“ dozvedeli sme sa od zdroja blízkeho moderátorke. A čo na to ona sama? Má naozaj takéto problémy?

„Je pravda, že mojím rodným jazykom je bosniančina. Ide síce o slovanský jazyk, ale naozaj mám občas problém, že si vymyslím slovné spojenie, ktoré v slovenčine neexistuje alebo použijem nesprávny tvar slova. Odkedy som sa dozvedela, že budem moderátorkou SuperStar, čítam knihy výlučne v slovenskom jazyku, aby sa mi to nestávalo,“ odvetila nám Alagič, ktorá má traumu z toho, že sa jej to stane aj pred kamerami. Veríme, že aj keby sa to stalo, vďaka podrezanému jazýčku a inteligencii to obráti na žart, ktorým všetkých pobaví.

Moderátorka Jasmína Alagič s Jurajom Bačom.