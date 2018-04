Pikošky z Bratislavských módnych dní: Mokrá Hatalová v negližé aj dve ružové POHROMY!

BRATISLAVA - V utorok večer sa v bratislavskom Vlčom hrdle konalo druhé kolo prehliadok v rámci Bratislavských módnych dní. Mnohé známe tváre si pri tejto príležitosti vyrazili do spoločnosti, aby sa nechali inšpirovať módnymi trendmi pre jarnú sezónu. A mnohé na seba strhli všetku pozornosť. Herečka a speváčka Natália Hatalová (28) dorazila v červených šatách s čipkou, ktoré pripomínali sexi negližé. Outfit navyše doplnila ulízaným mokrým účesom. No dych mnohým vyrazili najmä dve známe dámy v ružovom... Preboha, veď pozrite na ne!

Aj utorkový večer sa niesol v znamení módy. V bratislavskom Vlčom hrdle sa totiž konalo druhé kolo prehliadok v rámci Bratislavských módnych dní. To si už tradične nenechalo ujsť veľké množstvo známych tvárí. A niektoré svojím vzhľadom ohúrili, iné skôr naopak.

K výrazným tváram večera rozhodne patrila herečka a speváčka Natália Hatalová. Tá do spoločnosti dorazila v červených šatách s čiernymi čipkovými aplikáciami, ktoré pôsobili ako sexi negližé. Navyše svoj look doplnila ulízanou vizážou - vlasy mala upravené do takzvaného mokrého looku.

Herečka a speváčka Natália Hatalová

Pohľady prítomných pútala aj herečka Jana Hubinská, ktorá na módnu šou zvolila ružové metalické šaty, ktoré hádzali modro-fialové odlesky. Látka tohto módneho kúsku však dosť pripomínala ozdobnú štólu na vianočný stôl. Výrazne ružový model navyše doplnila lesklou kabelkou v rovnakej farbe.

Herečka Jana Hubinská

No doslova päsťou na oko bola kreácia módnej návrhárky a motivátorky Rebeccy Deák Justh. Tá totiž na Bratislavské módne dni dorazila vo zvláštnom farebnom overale doplnenom ružovými lodičkami a sukňou z výrazne ružového tylu. No skrátka, tmavovláska vyzerala ako presladená cukrová vata. Veď pozrite sami!