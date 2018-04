Nový pár šoubiznisu? Pozrite na nežné gestá týchto dvoch!

BRATISLAVA - Známa slovenská herečka Dominika Kavaschová (28) a jej kolega z branže Richard Autner sú vraj len najlepšími kamarátmi. Ich spoločné fotografie na Instagrame však naznačujú, že by medzi nimi mohlo byť predsa len aj niečo viac. Rysuje sa nebodaj nový pár v našom šoubiznise?!

Slovenskí herci Dominika Kavaschová a Lukáš Dóza tvorili pár viac ako sedem rokov. Za ten čas riešili aj spoločné bývanie a na sociálnej sieti sa s fanúšikmi delili o viaceré zamilované odkazy. No hoci boli spolu už poriadne dlho, ich láska nevydržala a v apríli minulého roka sa definitívne rozišli.

Známa brunetka sa po rozchode sústredila väčšinou na prácu a po jej boku sa už dlhšie žiaden potenciálny nápadník neobjavoval. Prekvapením preto bolo, keď sa na jej instagramovom účte začali objavovať fotografie, na ktorých pózuje so svojím kolegom z branže - Richardom Autnerom.

Na jednom zo zverejnených záberov sa obaja herci dokonca nežne držali za ruky, čoho sa následne chytili aj ich skalní sledovatelia, ktorí sa v komentároch pod príspevkom vyjadrili, že sú krásni a veľmi im to spolu pristane.

Zaujímalo nás preto, ako to medzi nimi vlastne je. „Sme iba najlepší kamaráti. Netvoríme pár,“ jasne odpovedala Topkám Dominika. Či ich blízky vzťah a kamarátstvo prerastie aj v niečo hlbšie, tak to sa ukáže až časom. Pri pohľade na nich však treba uznať, že by tvorili naozaj mimoriadne sympatický párik. Veď presvedčte sa napokon sami!

