Nečakaná situácia v Markíze: Televízia neodvysielala Smotánku... Neuveríte, čo je za tým!

Smutní a sklamaní! Takí ostali mnohí markizácki diváci v sobotu podvečer pri televíznych obrazovkách, keď sa namiesto obľúbenej Smotánky vysielal zábavný program Kredenc. Hoci bola šoubiznisová relácia prichystaná a naplánovaná, nakoniec sa na obraz nedostala. A to sa stalo po prvýkrát od jej vzniku v roku 1996.

Na televíznej obrazovke sa objavil aj oznam, v ktorom odznelo, že išlo o technickú poruchu a reláciu televízia odvysiela v náhradnom termíne. Rovnako tak o technickej chybe informovala televízia svojich fanúšikov na sociálnej sieti: „Milí diváci, ospravedlňujeme sa za neodvysielanie dnešnej časti z technických príčin. Dnešnú Smotánku odvysielame zajtra podvečer v náhradnom čase, budeme ešte informovať, kedy presne. Za pochopenie ďakujeme.“

Zisťovali sme aj my, čo sa presne stalo, ale odpoveď sme dostali rovnakú. „Z technických príčin sme program Smotánka odvysielali v náhradnom vysielacom čase v nedeľu podvečer,“ napísal topkám PR a marketingový šéf Michal Borec, ktorý netajil, že išlo o jednorazovú záležitosť a diváci sa nemusia báť, že by o svoj milovaný šoubiznisový program prišli.

Podľa našich informácií však zlyhal človek v Česku, ktorý mal reláciu nasadiť do vysielania. Z Prahy totiž najnovšie vysielateľ Markízy šíri signál na Slovensko. „Markíza vysiela cez Prahu a relácia sa posiela im, ale tentokrát reláciu nevedeli stiahnuť a začali to riešiť príliš neskoro, nestihli to dať načas do vysielania, a tak sa relácia musela presunúť, to bol celý problém,“ dozvedeli sme sa od nášho dobre informovaného zdroja. Smotánku diváci ale nakoniec uvideli, a to v nedeľu podvečer.