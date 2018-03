Čobejová prehovorila o tehotenstve: Takto si užíva bruško!

Herečka Michaela Čobejová je mamou dvoch dcér - Ivanky (24) a Táničky (8) a v týchto dňoch si vychutnáva po rokoch opäť tehotenské bruško. Nie však naozaj, ale v seriáli Som mama, kde bude čakať prírastok do rodiny. Preto nás zaujímalo, ako sa cítila ako tehotná.

odvetila Čobejová, ktoré si tehotenské bruško, aj keď nie je skutočné, poriadne užíva.

No vedela by si predstaviť tehotenstvo aktuálne aj v reálnom živote? „Už som stará, povedzme si to rovno, mám dve deti, ja som si svoju misiu splnila, ale určite by som si to vedela predstaviť. Je to najkrajšia vec, ktorá môže byť. Každému odporúčam mať deti. No len my ženy sme v tomto troška diskriminované, muži môžu do smrti plodiť deti, my len do určitého veku,“ povedala pre topky herečka. Viac sa dozviete vyššie vo videu, v ktorom prezradila aj to, ako vychádza s hercom Adym Hajdu, s ktorým často stvárňujú manželov.