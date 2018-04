Veľká zmena v živote Celeste Buckingham: Bude ju to stáť poriadne „prachy“!

BRATISLAVA - Celeste Buckingham (22) žije striedavo v USA a na Slovensku. Celá jej rodina totiž býva za veľkou mlákou, no na Slovensku ju stále drží úspešne rozbehnutá kariéra. Navyše práca sympatickej speváčke stále pribúda. Zrejme aj preto sa rozhodla, že v blízkom čase poriadne zainvestuje. Bude ju to stáť poriadny balík peňazí!

Speváčka sa totiž rozhodla, že si kúpi vlastný byt. „Áno, áno, prvýkrát budem vlastniť svoj byt. Sťahujem sa tak začiatkom leta, ale stále budem v rámci Bratislavy,“ prezradila pre Topky.sk Celeste Buckingham, ktorá doposiaľ bývala v podnájmoch. No tie si vždy zútulňovala podľa svojich predstáv. „Nábytok a tak som si priniesla, vždy som si ozdobila tie byty,“ prezradila brunetka.

Teraz však bude mať svoje vlastné hniezdočko. Zaujímalo nás preto, čo pri výbere jej prvého bytu zavážilo. „Viac vecí... Ja som chcela hlavne parkovanie, lebo v Bratislave je to pekelné s parkovaním. A chcem mať tiež praktický priestor. To bol pre mňa taký jeden dôležitý bod, no nie hlavný,“ prezradila nám speváčka.

„No nie som veľmi špecifická. Len som chcela dosť priestoru, balkónik, keď tak, čo som aj našla a veľmi sa z toho teším. A ešte lokácia - tá je stále v rámci mesta, kde sa dá veľmi ľahko aj pešo a MHD-čkou chodiť,“ povedala Celeste, ktorá – keďže si nový bytík vyhliadla v centre Bratislavy, bude musieť vysoliť poriadny balík peňazí.

Zo starého bytu na nábreží Dunaja však nechce odísť bez rozlúčky. „Chceli sme dať s kamarátmi poslednú oslavu v starom byte predtým, ako odídeme, lebo máme odtiaľ dobré spomienky. Takže nebude kolaudačka v novom, ale skôr posledná párty v starom,“ dodala budúca majiteľka bytu.