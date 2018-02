Tajný sen Celeste Buckingham: Neuveríte, s akou svetovou hviezdou by chcela spievať!

BRATISLAVA - Speváčka a herečka Celeste Buckingham by si rada zaspievala s rapperom Eminemom. Zverila sa s tým v rozhovore pre český spravodajský portál iDNES.cz. "Vždy som si chcela zaspievať s Eminemom. To je pre mňa strop. Aj keby som mala spievať iba dve vety v refréne. Ale je to podľa mňa sen, ktorý môžem odložiť do šuflíka," povedala speváčka. V rozhovore sa okrem toho zdôverila aj s tým, že popri novom albume Eminema počúva práve teraz indickú hudbu, čo nie každý v jej okolí prijíma s nadšením.

"Kamarátky sa ma pýtali, či som v poriadku," povedala. Česká novinárka sa Buckingham pýtala aj na jej vzťah so slovenským rapperom Majkom Spiritom. "Vôbec," odvetila speváčka jednoznačne na otázku, či medzi nimi niekedy "preskočila iskra". "On je ako môj brat, máme také rodinné, kamarátske vzťahy. Nikdy sme spolu neprekročili tú hranicu a ani nám to nenapadlo, pretože sme sa spoznali, keď som mala šestnásť alebo sedemnásť a on akurát začínal svoju veľkú sólovú dráhu. Takže to takto ani nevnímam. Nemyslím, že by som s ním mala niekedy niečo mať a myslím, že on to má úplne rovnako," povedala tiež speváčka v rozhovore pre iDNES.cz.