Slovenský herec si vyrobil kolosálnu hanbu: Obnažoval sa v kaviarni... Nekompromisný zásah SBS!

Herec totiž pred pár dňami fotil sériu snímok pre pánsky časopis Playboy. O tom, že spomínaný magazín je známy najmä šteklivými zábermi, snáď hovoriť ani netreba. Keďže mnohí Pavláska prirovnávajú k populárnemu Boratovi, vznikol návrh, aby mal na sebe oblečené legendárne plavky, ktoré zahaľujú iba kúsok jeho „nádobíčka“.

To by koniec-koncov nemusel byť až taký problém, pokiaľ by fotenie neprebiehalo v kaviarni známeho nákupného centra, kde bolo práve prítomných niekoľko detí a starších ľudí. „Fotenie nám mierne skomplikovala situácia, že ľudia v nákupnom centre neboli pripravení na takúto dávku môjho brutálneho sexepílu. Keď som so seba strhol župan, okamžite nabehla SBS-ka,“ povedal nám Lukáš, keď sme ho oslovili, či je pravda, že pohoršoval verejnosť.

Lukáš Pavlásek bol obvinený z pohoršovania verejnosti.

Z toho, že ho chceli vyviesť, si však ťažkú hlavu vôbec nerobí. „Povedali mi, že sa nemám špacírovat nahý a pohoršovať slušných ľudí. Ale veď ja som nebol nahý, bol som trendy štýlový a svojím outfitom som privolával leto,“ smial sa Pavlásek.