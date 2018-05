Intímnosti známeho herca so sexi misskou: Veď ona má frajera... A poriadne nebezpečného!

TUNIS - Fúha, tak ten si ale môže poriadne zavariť! Lukáš Pavlásek je verejnosti známy najmä ako divadelný herec, ktorý v poslednom období robí jeden rozruch za druhým. K svojmu súkromiu sa však aj napriek tomu príliš nevyjadruje a veľa sa toho nevie ani o jeho partnerskom živote. Najnovšie sa však po jeho boku objavila poriadna sexica a vyzerá to tak, že dvojica má k sebe naozaj blízko. Má to ale jeden háčik. Ona je zadaná!

Ide o prekrásnu finalistku Miss Carat Tuning Moniku Jákliovú, ktorá sa aktuálne aj so svojimi ďalšími kolegyňami nachádza na sústredení v exotickom Tunisku. Okrem dievčat je na dovolenke v Afrike aj samotná porota, no a jej súčasťou je aj spomínaný herec. Ten na svojom Instagrame zverejnil foto, kde spolu s Monikou pózujú v pomerne intímnom objatí.

Na tom by nič prekvapujúce nebolo, pokiaľ by Jákliová už nejaký ten piatok netvorila pár s Gáborom Borárosom – zápasníkom MMA. Drsný športovec patrí vo svojom odvetví k absolútnej slovenskej špičke a svojich súperov v ringu posiela k zemi bez najmenšieho zaváhania. Zaujímalo nás teda, ako to s dvojicou vyzerá a či skutočne ide o niečo viac.

„Monika je krásna baba, ale máme čisto priateľský vzťah a keďže sme spolu na týždennom sústredení v Tunise, so všetkými dievčatami, vrátane nej, sme sa bližšie spoznali a skamarátili. V Miss Carat Tuning pôsobím ako porotca, je teda logické, že s babami trávime viac spoločného času,“ povedal nám Lukáš, ktorý by sa mal mať na pozore. Boráros by si ho totiž dokázal podať ľavou zadnou.

Gábor Boráros patrí k najúspešnejším slovenským zápasníkom MMA.

Uvidíme, ako napokon dopadne spoločné stretnutie oboch mužov. Obaja sa zúčastnia aj samotného finále Miss Carat Tuning, ktoré sa uskutoční už 15. júna na letisku v Piešťanoch. Poriadne horúceho večera sa môžete zúčastniť aj vy – lístky na Car at Tuning sú k zakúpeniu v sieti Predpredaj.sk»