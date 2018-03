Preskočilo mu?! Bartošovej ex vyčíňal ako úplný psychopat!

PRAHA - Vdovec po speváčke Ivete Bartošovej (†48) je neslávne známy svojou prchkou až agresívnou povahou a fyzickými útokmi, často smerovanými aj na vlastné ženy. Svoje divoké sklony Josef Rychtář (59) naplno predviedol i v týchto dňoch. Exmanželke Darine Novej (59) totiž z pomsty doslova zdevastoval vilu a do studne jej vylial zatiaľ neznámu látku, ktorá dokonca môže kontaminovať podzemné vody v celých Říčanoch. Jeho bláznivé vyčíňanie už prešetruje polícia.

Pre prehratý súdny spor prišiel pred časom Josef Rychtář o menšinový podiel vily, v ktorej býval so svojou exmanželkou Darinou Novou. Dôvodom boli vysoké dlžoby, pre ktoré musel ísť do súdnej dražby. No i keď sa z nehnuteľnosti v Říčanoch napokon vysťahoval, svojej bývalej po nútenom odchode nič nedaroval a pomstil sa tak hrozivo, že z jeho bláznivého vyčíňania doslova behá mráz po chrbte.

Podľa informácií českého Blesku totiž zničil všetko, čo mu prišlo do cesty – v dome odmontoval kľučky, vodovodné batérie a prerezal plynové potrubie. To však nebolo všetko. Vdovec po speváčke Ivete Bartošovej klesol dokonca tak hlboko, že sa uchýlil aj k takému hrozivému činu, ako je kontaminácia studne, ktorá je napojená na zdroj podzemných vôd pre celú obec Říčany.

Vyhrážkam sa nevyhol ani nový nájomca Darininej vily, ktorému vykrikoval, že si naňho vezme kladivo. Po slovných atakoch sa Rychtář v dome zabarikádoval a na dvere zavesil reťaz. Celú situáciu upokojila až privolaná polícia.