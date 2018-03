Známy moderátor Forgáč: Priznanie o starej láske... A priamo pred manželkou!

Aj on bol zamilovaný skôr, ako spoznal svoju manželku! Reč je o moderátorovi Marcelovi Forgáčovi, ktorého diváci poznajú nielen z Fun rádia, ale aj zo zábavnej relácie Nikto nie je dokonalý, či z Inkognita. Nedávno sa objavil v spoločnosti a pre jojkársky Top Star priznal, kedy bol prvýkrát zamilovaný a aká bola jeho láska. A to manželka Adriana stále iba kúsok od neho a počúvala.

„Asi tak, keď som mal 13 - 14 rokov. Napriek tomu, že človek mal pocit, že už je skoro dospelý a už by mohol skoro všetko, tak ten pocit si pamätám dodnes. A nebol o nejakej fyzickej túžbe, ale bolo to také silné. Také trápenie sa a hádzanie sa, ako nám je niekedy smiešne u začínajúcich pubertiakov, ale je to krásne,“ povedal pred kamerou Forgáč, ktorý je spolu s manželkou od svojich 20-tich rokov. No ako sa zdá, Adriana na bývalé lásky svojho manžela nežiarli a jeho minulosť, zdá sa, vôbec nerieši. Veď na čo aj, keď sú spolu už dlhé roky a majú spolu dvoch synov.

Dokonca starší z nich, 15-ročný Marek, už je dávno vo veku, kedy jeho otec prežíval svoju prvú lásku. Ako je na tom on? Je zamilovaný? „Ešte nie, nehrotím to,“ odvetil mladík pre spomínanú reláciu. Ako sa zdá, nie vždy deti idú presne v šľapajách svojich rodičov...

Forgáčov najstarší syn Marek