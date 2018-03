Toto nik nečakal! Belányiová v rozpakoch: Známy jojkár jej pred kamerami vyznal lásku!

Poriadne prekvapil! Mnohí ľudia majú ešte v čerstvej pamäti, aký hudobník a spevák Marián Čekovský spôsobil v máji 2016 šok, keď sa prevalilo, že čaká dieťa s kolegyňou Natašou Džunkovou. Oficiálne mal vtedy totiž partnerku Ľubku, ktorá mu za roky spoločného života porodila dve dcérky. Teraz je už rok a pol trojnásobným otcom, no ako sa zdá, neprestal prekvapovať.

Najnovšie priamo pred kamerami a televíznymi divákmi vyznal lásku známej moderátorke Andrei Belányiovej, ktorá bola v pondelok večer tajným hosťom v jojkárskom Inkognite. Po tom, ako ju hádači uhádli, brunetka priznala, že s Mariánom chodili spolu do školy.

„Chodili sme spolu do školy a neuveríte, bolo to cirkevné gymnázium,“ povedala moderátorka a Čekovský pokračoval: „Ja som potom prestúpil na konzervatórium. Ale dobre nám bolo.“ Zrazu, z ničoho-nič otvorene priznal, čo k nej v minulosti cítil: „Ty si sa mi tak páčila, ja som bol do teba zaľúbený.“ Marián Čekovský Belányiovej vyznal lásku.

Ihneď to všetkých zaujalo a moderátor Vlado Voštinár sa hostky spýtal, ako Marián tú lásku k nej prejavoval. „Neviem, ja som si to nevšimla,“ odvetila Belányiová a hudobník nadšene dodal: „Mne sa Andrea páčila v škole. Ona bola druháčka a ja som bol prvák, a ja na ňu: jééé, aká pekná...“

Voštinára zaujímalo aj to, aké silné boli jeho city a spýtal sa, či muzikant aj pri nej tokal. „Nie, ja som ani netušila, také silné to nebolo podľa mňa,“ povedala na záver Andrea. Ako Čekovský priznal, keďže prestúpil na konzervatórium, jeho láska k nej sa viac neprehĺbila. Kto vie, ako by to dopadlo, keby ostali spolu na škole oveľa dlhšie...