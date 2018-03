Dramatické chvíle počas nakrúcania Chart show: Obrovské plamene v štúdiu!

BRATISLAVA - Fú, tak tam bolo poriadne horúco! Hoci počas nakrúcania markizáckej Chart show nikdy nie je núdza o nečakané momenty, to, čo sa stalo pri príprave dnešného dielu, tu ešte nebolo! V štúdiu sa totiž objavili obrovské plamene. Situáciu, v ktorej stačilo k nepríjemnej nehode naozaj málo, nemal na svedomí nikto iný ako Adela Vinczeová (37).

V rámci jednej z typických zábavných aktivít, ktoré šou vždy sprevádzajú, dostane Adela so svojimi hosťami za úlohu nakrútiť klip k známemu hitu skupiny Desmod. A keďže ide o obľúbenú pieseň Zhorí všetko, čo mám, vtipnej úderke napadne zakomponovať do klipu nejaký ten oheň.

Blondínka sa teda napokon rozhodne pozapaľovať sviečky zapaľovačmi, čo však neprinesie požadovaný efekt. V nasledujúcich chvíľach svojím nápadom okrem divákov prekvapí aj prítomných hostí. Do rúk totiž nečakane vezme plameňomet, ktorý namieri na svietnik a skúsi to s ním.

Keď to nechce ísť so zapaľovačom, pôjde to s plameňometom!

Adela Vincezová sa počas nakrúcania Chart show doslova rozohnila.

Adela tak opäť dokáže, že je majstrom svojho remesla a nerobí jej žiadny problém spískať akúkoľvek spontánnu či plánovanú „hovadinu“. Počas svojho výstrelku, samozrejme, nikoho nezranila, no ako sa hovorí, človek nikdy nevie a stať sa môže čokoľvek. Ako celá pyrománia populárnej moderátorky dopadne, si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze!