Ostrý konflikt v televízii: Vyhodia z Markízy toho najsilnejšieho muža?

BRATISLAVA - Došla im trpezlivosť! Len minulý týždeň Markíza uviedla novú šou Najväčší víťaz, kde súťažiaci rozdelení do dvoch tímov bojujú so svojimi nadbytočnými kilogramami. Pod taktovkou trénerov a lekárov sa snažia zatočiť so svojou nadváhou, čo, samozrejme, nejde bez tvrdšieho režimu. Zdá sa však, že nie všetci sú ochotní pre svoje zdravie zmeniť životný štýl...

Vypomstí sa mu to? Martin Šimonič je majiteľ obchodu so satelitnou technikou, ktorý trpí obrovskou nadváhou. Nielen vo svojom červenom tíme, ale aj v celej súťaži sa môže „pýšiť“ titulom najťažšieho muža. Do súťaže nastúpili s neuveriteľnou váhou 196,7 kilogramu, pričom podľa odborníkov by bolo ideálne, ak by sa mu podarilo zhodiť aspoň 70 kíl.

Kým jeho kolegovia v tíme sa snažia, čo im sily stačia a okrem náročných tréningov chudnutiu prispôsobili aj stravovanie, Martinovi sa do zmeny zjavne príliš nechce. A v kempe dokonca odmietol variť! To malo za následok, že namiesto kuracích pŕs zjedol z chladničky šunku, ktorá bola určená pre všetkých na raňajky.

Martin červený tím svojím prístupom pekelne vytočil.

Hoci sa najväčší muž súťaže snažil argumentovať, že mu to tak „kaloricky vyšlo“, jeho spolubojovníkom praskli nervy. „Martin je taký, že sa vyhovára. Stále mu niečo je, stále ho niečo bolí, stále má nejaký problém. On si variť nebude, on potrebuje iné jedlo, on neprišiel na kurz varenia,“ povedala otvorene Karolína, ktorá je s podnikateľom v jednom tíme. Hoci sa do neho priamo za stolom pustilo aj niekoľko ďalších kolegov, Šimovič si chybu nepripustil. „Ja variť jednoducho nebudem,“ prehlásil.

„Čo povieš žene? Dáš jej gramáž, že nech ti podľa toho varí? A ona bude skákať, ako ty budeš pískať?“ pustili sa doňho opäť kolegovia, ktorí sa mu snažili vysvetliť, že na tom, aby si otvoril balíček s mäsom a ugriloval ho na panvici, nie je nič zložité. Martin si však z ich slov zjavne veľmi ťažkú hlavu nerobil. Je teda možné, že ak sa dostane červený tím do ohrozenia, podnikateľa jeho spolubojovníci nepodržia. Vyrazia najsilnejšieho muža v hre? To sa dozviete už dnes večer na Markíze.