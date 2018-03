Necudná jojkárka ukázala telo: Na balkóne KOMPLETNE holá!

Nela Slováková sa do povedomia slovenskej a českej verejnosti dostala pred šiestimi rokmi vďaka kontroverznej jojkárskej reality šou Hotel Paradise. Už tam ukázala že k žiadnym hanblivkám nepatrí... A platí to dodnes. Svoj instagramový profil totiž pravidelne zásobuje poriadnou dávkou sexi fotiek. No a tá najnovšia rozhodne stojí za to.

Známa plavovláska totiž na web vycapila svoju úplne holú fotku. Nechala sa zvečniť na jednom z balkónov v Paríži, na ktorý bez ostychu vyšla bez akéhokoľvek oblečenia. Nela tak potešila nielen svojich mužských fanúšikov na sociálnej sieti, ale bez pochýb aj hŕstku Francúzov, ktorí ju v osudný moment mohli zhliadnuť v Evinom rúchu pri kovanom zábradlí.

#GoodMorning #Paris Príspevok, ktorý zdieľa Nela Slováková (@nelaslovakova), 1 Mar 2018 o 2:09 PST