Jojkárska hviezdička vulgárna na plese: Ukázala viac, než je slušné!

BRNO - To je ale odvaha! Niektoré známe tváre jednoducho vedia, ako zaujať. Nedávno to predviedla aj známa markizácka hviezdička Nela Slováková (27), ktorá si so svojím priateľom nenechala ujsť Ples jako Brno. Kráska si nechala ušiť šaty s poriadne vysokým rozparkom, ktorý odhaľoval aj jej nohavičky. Takto vulgárne oblečená bola jednoducho neprehliadnuteľná. Veď pozrite sami!

Víťazka kontroverznej reality šou Hotel Paradise Nela Slováková si počas uplynulého víkendu vyšla v Brne do spoločnosti aj so svojím priateľom Martinom. Nešli však na žiadnu párty, ale na ples, čomu zodpovedá aj príslušný outfit. Dámy majú na sebe honosné róby a páni smoking. Pri Nele však býva zvykom, že rada provokuje. A nebolo to inak ani tentokrát.

Blondínka si nechala ušiť poriadne odvážny vínovočervený model šiat, ktorý odhaľoval aj to, čo má ostať pri dámach zvyčajne skryté, a to nohavičky a takmer až intímnu oblasť. Sukňa totiž mala vysoký rozparok, látka nebola našitá okolo celého pása, a tak odhaľovala nielen celé stehienko, ale aj spodnú bielizeň. Aspoň tú našťastie nenechala doma. „Je to v podstate body, takže úplne nahá nie som. Chcela som rafinované šaty, ktoré budú zároveň sexi, a to sa podarilo,“ pochválila sa Nela pre český Blesk. Fotografie nájdete v našej GALÉRII»